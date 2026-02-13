13 Fevral 2026
AZ

Ferstappen mesaj verdi: “Gizlədirlər…”

Formula 1
Xəbərlər
13 Fevral 2026 18:55
84
Ferstappen mesaj verdi: “Gizlədirlər…”

“Red Bull”un pilotu Maks Ferstappen rəqib komandanın real sürəti ilə bağlı maraqlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, dördqat dünya çempionu “Mercedes”in diqqəti özündən yayındırmağa çalışdığını düşünür.

Ferstappen bildirib ki, rəqiblərin dediklərinə inanmaq olmaz: onlara hətta daha bir sıfır əlavə etmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, hamı Melburndakı mərhələni gözləməlidir, çünki düz yolda qəfil sürətin necə artacağı orada görünəcək.

Niderlandlı pilot qeyd edib ki, qış testlərinin ilk günlərinə əsasən çempionu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Xüsusilə yeni texniki reqlament şəraitində hər şey daha mürəkkəbdir.

Ferstappen bunu diqqəti yayındırmaq taktikası adlandırsa da, bunun normal olduğunu vurğulayıb. O əlavə edib ki, əsas məqsəd komandası ilə birlikdə mümkün qədər çox dövrə vurmaq və yeni şəraitə uyğunlaşmaqdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Aston Martin”dən yayılan söz-söhbətlərə cavab gəldi
11 Fevral 14:23
Formula 1

“Aston Martin”dən yayılan söz-söhbətlərə cavab gəldi

Komanda rəhbərliyi mühəndislə bağlı iddiaları təkzib etdi
Antonellinin qəzasının təfərrüatı yayıldı - FOTO
10 Fevral 18:28
Formula 1

Antonellinin qəzasının təfərrüatı yayıldı - FOTO

San-Marino yolunda baş verən hadisə ilə bağlı yeni məlumat verildi
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimao trekində “Formula-4” debütü ilə diqqət çəkib - FOTO/VİDEO
9 Fevral 15:28
Formula 1

Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimao trekində “Formula-4” debütü ilə diqqət çəkib - FOTO/VİDEO

Gənc sürücü yağışlı şəraitdə keçirilən test sessiyasında qəzasız çıxışı və yüksək sürəti ilə seçilib
Maklaren riskə gedir?
9 Fevral 07:40
Formula 1

Maklaren riskə gedir?

Çempion komanda 2026 bolidində sürətli yeniləmələrdən qaçır
Mixael Şumaxerin ilk qələbəsini qazandığı avtomobil 5 milyon avroya satılıb
7 Fevral 05:11
Formula 1

Mixael Şumaxerin ilk qələbəsini qazandığı avtomobil 5 milyon avroya satılıb

Maşının ilkin qiyməti 8,5 milyon avro idi
Oskar Piastri 2026-cı il qorxuları ilə bağlı açıqlama verib
6 Fevral 12:11
Formula 1

Oskar Piastri 2026-cı il qorxuları ilə bağlı açıqlama verib

"Maklaren"in pilotu yeni nəsil “Formula-1” bolidlərinin öz kimliyini qoruduğunu bəyan edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib
10 Fevral 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” minimal hesabla “Qəbələ”yə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Palms Sports Arena” keçirilib
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO
11 Fevral 07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib