Ferstappen mesaj verdi: “Gizlədirlər…”

“Red Bull”un pilotu Maks Ferstappen rəqib komandanın real sürəti ilə bağlı maraqlı açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, dördqat dünya çempionu “Mercedes”in diqqəti özündən yayındırmağa çalışdığını düşünür.
Ferstappen bildirib ki, rəqiblərin dediklərinə inanmaq olmaz: onlara hətta daha bir sıfır əlavə etmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, hamı Melburndakı mərhələni gözləməlidir, çünki düz yolda qəfil sürətin necə artacağı orada görünəcək.
Niderlandlı pilot qeyd edib ki, qış testlərinin ilk günlərinə əsasən çempionu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Xüsusilə yeni texniki reqlament şəraitində hər şey daha mürəkkəbdir.
Ferstappen bunu diqqəti yayındırmaq taktikası adlandırsa da, bunun normal olduğunu vurğulayıb. O əlavə edib ki, əsas məqsəd komandası ilə birlikdə mümkün qədər çox dövrə vurmaq və yeni şəraitə uyğunlaşmaqdır.