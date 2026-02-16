16 Fevral 2026
"Formula-1"də yeni qaydalar ətrafında müzakirələr böyüyür - FOTO

Formula 1
16 Fevral 2026 09:42
"Formula-1"də yeni qaydalar ətrafında müzakirələr böyüyür - FOTO

Keçmiş “Formula-1” pilotu David Koulthard yeni güc qurğusu reqlamentini sərt tənqid edən Maks Verstappen və Luis Hamiltona dəstək verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bəhreyndə keçirilən üçgünlük testlər zamanı bir çox sürücü yeni qaydalardan narazılığını dilə gətirib. Hamilton bolidlərin əvvəlki seriyalardan daha yavaş hiss olunduğunu bildirib.

Bu arada Lando Norris öz növbəsində istifadə etdiyi güc qurğusu ilə bağlı istəklərini səsləndirib. O, daha yaxşı enerji səmərəliliyi tələb edir. “Red Bull” düşərgəsinin işi isə diqqət çəkib. Verstappenin tempindən sonra Toto Volff etiraf edib ki, onların paketi bu göstəricidə geri qala bilər.

Digər tərəfdən, Oskar Piastri startlarda tətbiq oluna biləcək yeni düzxətli rejimin təhlükəli ola biləcəyini düşünür və bunu “fəlakət resepti” adlandırıb.

“Red Bull”un texniki direktoru Pierre Vaçe isə bolidin çəkisi ilə bağlı problemlər yaşadıqlarını təsdiqləyib. Bununla yanaşı, o, minimal çəkiyə çatmağın demək olar ki, bütün komandalar üçün çətin olacağını vurğulayıb.

George Rassell isə əksinə, yeni texniki reqlamenti müdafiə edib və dəyişikliklərin idmanı inkişaf etdirəcəyini bildirib.

Təcrübəli pilot Fernando Alonso da mövzuya münasibət bildirib. O hesab edir ki, komandası son zəif startdan sonra yüksəliş üçün başqalarının uğurlu modelini örnək götürməlidir.

Beləliklə, 2026 mövsümünə doğru “Formula-1”də qaydalarla bağlı müzakirələr daha da alovlanır.

