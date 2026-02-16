“Red Bull”, “Williams” və “Mercedes” bolidlərlə bağlı problemi təsdiqlədi

“Red Bull Racing” texniki direktoru Pierre Vaçe RB22 modelində çəki problemi olduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı mütəxəssis yenilənmiş reqlamentə uyğun minimum həddə çatmağın demək olar bütün komandalar üçün çətin olduğunu bildirib.
FIA son dəyişikliklərdən sonra bolidlərin icazə verilən minimal çəkisini 798 kiloqramdan 768 kiloqrama endirib. Bu isə mühəndislər üçün ciddi çağırış yaradıb. Artıq hər əlavə kilo dövrə vaxtına təsir etdiyindən komandalar sözün əsl mənasında çəki savaşı aparırlar.
Məlumata görə, “Williams” və “Mercedes” də oxşar problemlə üzləşib və onların maşınları da normadan bir neçə kilo ağırdır.
Vaçe vəziyyəti belə şərh edib:
“Qışdan sonra hamı kimi biz də çəkini azaltmağa çalışırıq. Bu, hər kəs üçün keçərlidir. Ola bilər ki, bəziləri bizdən yaxşı iş görüb. Amma biz də boliddə müəyyən çəki tapmalı olacağıq. Fəlsəfəmiz isə həmişə maşını daha sürətli etməkdir”.
Qeyd edək ki, 2022-ci ildə də reqlament dəyişəndə “Red Bull” əvvəlcə ağır bolidlə start vermiş, sonradan problemi aradan qaldıraraq üstünlük qurmuşdu. Həmin mövsüm Maks Verstappen çempionluğa rahat şəkildə çatmışdı.