16 Fevral 2026
AZ

“Red Bull”, “Williams” və “Mercedes” bolidlərlə bağlı problemi təsdiqlədi

Formula 1
Xəbərlər
16 Fevral 2026 04:41
50
“Red Bull”, “Williams” və “Mercedes” bolidlərlə bağlı problemi təsdiqlədi

“Red Bull Racing” texniki direktoru Pierre Vaçe RB22 modelində çəki problemi olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı mütəxəssis yenilənmiş reqlamentə uyğun minimum həddə çatmağın demək olar bütün komandalar üçün çətin olduğunu bildirib.

FIA son dəyişikliklərdən sonra bolidlərin icazə verilən minimal çəkisini 798 kiloqramdan 768 kiloqrama endirib. Bu isə mühəndislər üçün ciddi çağırış yaradıb. Artıq hər əlavə kilo dövrə vaxtına təsir etdiyindən komandalar sözün əsl mənasında çəki savaşı aparırlar.

Məlumata görə, “Williams” və “Mercedes” də oxşar problemlə üzləşib və onların maşınları da normadan bir neçə kilo ağırdır.

Vaçe vəziyyəti belə şərh edib:

“Qışdan sonra hamı kimi biz də çəkini azaltmağa çalışırıq. Bu, hər kəs üçün keçərlidir. Ola bilər ki, bəziləri bizdən yaxşı iş görüb. Amma biz də boliddə müəyyən çəki tapmalı olacağıq. Fəlsəfəmiz isə həmişə maşını daha sürətli etməkdir”.

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə də reqlament dəyişəndə “Red Bull” əvvəlcə ağır bolidlə start vermiş, sonradan problemi aradan qaldıraraq üstünlük qurmuşdu. Həmin mövsüm Maks Verstappen çempionluğa rahat şəkildə çatmışdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Corc Rassel “Red Bull” mühərrikinin üstünlüyünü “qorxunc” adlandırıb
13 Fevral 22:25
Formula 1

Corc Rassel “Red Bull” mühərrikinin üstünlüyünü “qorxunc” adlandırıb

Pilot bunu Bəhreyndə keçirilən mövsümöncəsi testlər zamanı deyib
Ferstappen mesaj verdi: “Gizlədirlər…”
13 Fevral 18:55
Formula 1

Ferstappen mesaj verdi: “Gizlədirlər…”

“Red Bull” pilotu “Mercedes” mühərriki barədə danışdı
“Aston Martin”dən yayılan söz-söhbətlərə cavab gəldi
11 Fevral 14:23
Formula 1

“Aston Martin”dən yayılan söz-söhbətlərə cavab gəldi

Komanda rəhbərliyi mühəndislə bağlı iddiaları təkzib etdi
Antonellinin qəzasının təfərrüatı yayıldı - FOTO
10 Fevral 18:28
Formula 1

Antonellinin qəzasının təfərrüatı yayıldı - FOTO

San-Marino yolunda baş verən hadisə ilə bağlı yeni məlumat verildi
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimao trekində “Formula-4” debütü ilə diqqət çəkib - FOTO/VİDEO
9 Fevral 15:28
Formula 1

Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimao trekində “Formula-4” debütü ilə diqqət çəkib - FOTO/VİDEO

Gənc sürücü yağışlı şəraitdə keçirilən test sessiyasında qəzasız çıxışı və yüksək sürəti ilə seçilib
Maklaren riskə gedir?
9 Fevral 07:40
Formula 1

Maklaren riskə gedir?

Çempion komanda 2026 bolidində sürətli yeniləmələrdən qaçır

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu