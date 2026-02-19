“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO

“Formula-1” üzrə 2026 mövsümü öncəsi Bəhreyndə keçirilən testlərdə “Mercedes” bolidində ciddi dəyişikliklərlə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, texniki ekspert Paolo Filisettinin analizinə əsasən, Brekli təmsilçisi W17 modelində rəqiblərdən, xüsusilə də “Red Bull”dan ilhamlanaraq daha ekstremal konstruksiya həllərinə keçib. Komanda əvvəlki testlərdə etibarlılıq səbəbilə konservativ yanaşma sərgiləsə də, Bəhreyndə bolidin tam yenilənmiş versiyasını nümayiş etdirib.
Yeniliklər arasında yan pontonların profilində nəzərəçarpacaq dəyişikliklər, daha incə mühərrik qapağı və mikro-aerodinamik elementlər var. Bolidin alt hissəsində, xüsusilə arxa təkərlər zonasındakı konstruksiya yenilənib və əvvəlki texniki reqlamentləri xatırladan xüsusi hava kanalları əlavə olunub.
Diffuzor bölməsində də dəyişikliklər edilib. Yeni həllər hava axınının idarə olunmasını yaxşılaşdıraraq düz yolda aerodinamik balansın optimallaşdırılmasına xidmət edir. Bundan başqa, güzgü dayaqlarında edilən dəyişikliklərin “Ferrari”nin dizaynına bənzədiyi qeyd olunur.
Beləliklə, Bəhreyndə testlərin ilk günündə “Mercedes” mövsümə başlayacağı əsas W17 konfiqurasiyasını artıq gizlətmədən nümayiş etdirmiş sayılır.