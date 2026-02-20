“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO

“Formula-1”də mövsümöncəsi sınaqlar zamanı “Ferrari” mühərrikli bolidlərin start anındakı ağlasığmaz sürətlənməsi bütün padoqu təşvişə salıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yeni mühərrik reqlamentinə əsasən MGU-H sisteminin ləğvi bir çox komanda üçün startda problem yaratsa da, italyan mühəndislər bu vəziyyətdən qalib çıxmağı bacarıblar. Belə ki, sürücülər artıq startdan əvvəl turbonu öncədən yükləyə bilmirlər və bu proses 10 saniyəyə qədər vaxt aparır. Bu isə həm təhlükəsizlik riskləri yaradır, həm də bolidlərin sönmə ehtimalını artırır.
“Ferrari” rəqiblərindən fərqli olaraq, daha kiçik ölçülü turbo hazırlayıb ki, bu da mühərrikin lazımi dövriyyə sayına daha tez çatmasını təmin edir. Nəticədə həm italyanların əsas komandası, həm də onların mühərriklərindən istifadə edən “Haas” və “Cadillac” start sınaqlarında rəqiblərini xeyli qabaqlayır. Məsələn, sınaqlar zamanı Luis Hamiltonun beşinci cərgədən start götürərək ilk döngəyə lider kimi daxil olması bu üstünlüyün bariz nümunəsidir.
Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) rəqiblərin şikayətlərindən sonra start prosedurunda dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Lakin “Ferrari” bu qərardan narazıdır, çünki onlar bu problemi keçən il gündəmə gətirəndə rəsmi qurumlar buna əhəmiyyət verməmişdi.