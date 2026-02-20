21 Fevral 2026
AZ

“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO

Formula 1
Xəbərlər
20 Fevral 2026 17:33
94
“Formula-1”də “Ferrari” şoku: İtalyanlar rəqiblərini startda "məhv etdi" - VİDEO

“Formula-1”də mövsümöncəsi sınaqlar zamanı “Ferrari” mühərrikli bolidlərin start anındakı ağlasığmaz sürətlənməsi bütün padoqu təşvişə salıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeni mühərrik reqlamentinə əsasən MGU-H sisteminin ləğvi bir çox komanda üçün startda problem yaratsa da, italyan mühəndislər bu vəziyyətdən qalib çıxmağı bacarıblar. Belə ki, sürücülər artıq startdan əvvəl turbonu öncədən yükləyə bilmirlər və bu proses 10 saniyəyə qədər vaxt aparır. Bu isə həm təhlükəsizlik riskləri yaradır, həm də bolidlərin sönmə ehtimalını artırır.

“Ferrari” rəqiblərindən fərqli olaraq, daha kiçik ölçülü turbo hazırlayıb ki, bu da mühərrikin lazımi dövriyyə sayına daha tez çatmasını təmin edir. Nəticədə həm italyanların əsas komandası, həm də onların mühərriklərindən istifadə edən “Haas” və “Cadillac” start sınaqlarında rəqiblərini xeyli qabaqlayır. Məsələn, sınaqlar zamanı Luis Hamiltonun beşinci cərgədən start götürərək ilk döngəyə lider kimi daxil olması bu üstünlüyün bariz nümunəsidir.

Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) rəqiblərin şikayətlərindən sonra start prosedurunda dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Lakin “Ferrari” bu qərardan narazıdır, çünki onlar bu problemi keçən il gündəmə gətirəndə rəsmi qurumlar buna əhəmiyyət verməmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mersedesdə həyəcan təbili: Kimi Antonellinin "Formula-1" maşını yolda qaldı - FOTO
20 Fevral 14:15
Formula 1

Mersedesdə həyəcan təbili: Kimi Antonellinin "Formula-1" maşını yolda qaldı - FOTO

Bəhreyn testlərində qırmızı bayraq: Alman nəhənginin yeni ulduzu texniki nasazlıqla üzləşib
“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO
19 Fevral 15:21
Formula 1

“Mercedes” gizlətmədiyi həqiqi W17-ni təqdim etdi - FOTO

Daha incə mühərrik qapağı və mikro-aerodinamik elementlər var
"Red Bull"dan Verstappeni şoka salacaq açıqlama: “Mənim işim onu xoşbəxt etmək deyil!”
18 Fevral 13:57
Formula 1

"Red Bull"dan Verstappeni şoka salacaq açıqlama: “Mənim işim onu xoşbəxt etmək deyil!”

Pyer Vaşe Maksın əsas hədəfinin yalnız sürətli bolid hazırlamaq olduğunu bildirib
Hamiltonun üstünlüyü niyə azaldı?
18 Fevral 11:41
Formula 1

Hamiltonun üstünlüyü niyə azaldı?

Keçmiş F1 pilotu britaniyalının sürət itkisi yaşadığını düşünür
"Formula-1"də yeni qaydalar ətrafında müzakirələr böyüyür - FOTO
16 Fevral 09:42
Formula 1

"Formula-1"də yeni qaydalar ətrafında müzakirələr böyüyür - FOTO

Verstappen və Hamiltona dəstək gəldi
“Red Bull”, “Williams” və “Mercedes” bolidlərlə bağlı problemi təsdiqlədi
16 Fevral 04:41
Formula 1

“Red Bull”, “Williams” və “Mercedes” bolidlərlə bağlı problemi təsdiqlədi

Komandalar 2026 mövsümü ərəfəsində çəki məsələsində çətinlik yaşayır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur