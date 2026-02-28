“Ferrari” pilotu Şarl Lekler Monakoda evlənib

“Formula-1” pilotu Şarl Lekler və nişanlısı Aleksandra Sen-Mlö 28 fevralda Monakoda evləniblər.
İdman.Biz bu barədə Pulse Sports-a istinadən məlumat verir.
Pilot və nişanlısının bir neçə videosu sosial mediada yayıldıqdan sonra hadisə müzakirələrə səbəb olub.
Aleksandranın əlində toy buketini xatırladan bir buket də görünüb. Lakin cütlükdən hələlik rəsmi təsdiq yoxdur.
Cütlük nişanlarını 2025-ci ilin noyabr ayında elan edib. Lekler qeyri-adi bir şəkildə evlilik təklifi edib – itləri Leonun boynuna “Ata səninlə evlənmək istəyir!” yazısı olan jeton taxıblar. Lekler və Sen-Mlö 2023-cü ilin mart ayından bəri görüşürlər.
Mənbəyə görə, yeni evlənənlər toya əfsanəvi 1957-ci il “Ferrari 250 Testa Rossa” avtomobili ilə gəliblər. Bu model dünyanın ən bahalı modellərindən biridir - orijinal versiyaları hərracda 34 milyon ilə 40 milyon dollar arasında qiymətləndirilir.