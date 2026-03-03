3 Mart 2026
AZ

Şarl Lekler toyundan şəkillər paylaşıb - FOTO

Formula 1
Xəbərlər
3 Mart 2026 03:12
149
Şarl Lekler toyundan şəkillər paylaşıb

“Ferrari pilotu” Şarl Lekler və həyat yoldaşı Aleksandra 28 fevralda Monakoda baş tutan toy mərasimindən ilk foto və videoları sosial mediada paylaşıblar.

“28 fevral 2026-cı il – vətəndaş toyu.

Əbədi xatırlayacağımız bir gün. Birinci hissə bitdi, ikinci hissə isə gələn il bütün sevdiklərimizlə olacaq”, - deyə Çarlz sosial media paylaşımında yazıb.

Xatırladaq ki, cütlük nişanlarını 2025-ci ilin noyabr ayında elan edib. Ötən şənbə günü onlar rəsmi olaraq ər-arvad olublar.

Mərasimdən əvvəl yeni evlənənlər əfsanəvi “Ferrari 250 Testa Rossa” ilə Monako küçələrində gəziblər və ertəsi gün Aleksandra sosial mediada soyadını Lekler olaraq dəyişdirib.

İdman.Biz
