1 Mart 2026
AZ

Rassell “Formula-1”dəki böyük sirri açdı

Formula 1
Xəbərlər
1 Mart 2026 14:02
61
Rassell “Formula-1”dəki böyük sirri açdı

“Mercedes” komandasının pilotu Corc Rassell “Formula-1”də 2026-cı ildən tətbiq olunacaq yeni texniki reqlamentin yarışlara gətirəcəyi yeniliklər barədə maraqlı fikirlər səsləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı sürücü yeni güc qurğularının enerji idarəetmə tələbləri səbəbindən yarış stilinin tamamilə fərqli olacağını bildirib. 2026-cı ildən etibarən mühərrik gücünün 50%-nin batareyalardan gələcəyini xatırladan Rassell, enerjinin bərpası məsələsinin sürücülər üçün əsas sınağa çevriləcəyini vurğulayıb.

“Bu, çox maraqlı oyun olacaq. Bəzi dövrələrdə enerjini bərpa etmək asan olsa da, uzun düzlükləri olan yollarda bu, böyük çətinlik yaradacaq. Sürücülərin fərqli sükan arxası davranışları və enerji paylama taktikaları aerodinamik gərginliyi kölgədə qoyacaq”, - deyə Rassell qeyd edib.

Təcrübəli pilot xüsusilə Melburn və Ciddə kimi sürətli traslarda fərqli sürmə üslublarının ön plana çıxacağını və bunun azarkeşlər üçün daha maraqlı mübarizə vəd etdiyini əlavə edib.

Qeyd edək ki, yeni qaydalar avtomobillərin daha çevik, lakin batareya gücündən daha çox asılı olmasını nəzərdə tutur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Albon Avstraliya Qran-prisi üçün xüsusi dəbilqəsini təqdim etdi - FOTO
13:05
Formula 1

Albon Avstraliya Qran-prisi üçün xüsusi dəbilqəsini təqdim etdi - FOTO

“Uilyams”ın taylandlı pilotu mövsümün ilk mərhələsi üçün yeni dizaynını nümayiş etdirib
“Ferrari” pilotu Şarl Lekler Monakoda evlənib
28 Fevral 18:19
Formula 1

“Ferrari” pilotu Şarl Lekler Monakoda evlənib

Yeni evlənənlər toya əfsanəvi 1957-ci il “Ferrari 250 Testa Rossa” avtomobili ilə gəliblər
“Aston Martin” 2025-ci ildə 490 milyon dollar zərərlə üzləşib
27 Fevral 19:45
Formula 1

“Aston Martin” 2025-ci ildə 490 milyon dollar zərərlə üzləşib

Britaniyalı istehsalçının bu il işçi qüvvəsinin 20%-ə qədər ixtisar edəcəyi bildirilir
Maks Ferstappen cəzadan qurtuldu, “Haas”ın gənc pilotu isə risk altındadır
27 Fevral 12:12
Formula 1

Maks Ferstappen cəzadan qurtuldu, “Haas”ın gənc pilotu isə risk altındadır

Olivye Birman “Formula-1”in yeni mövsümündə bir yarışlıq diskvalifikasiya edilə bilər
“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb
26 Fevral 23:32
Formula 1

“Formula-1” 2025-ci il üçün gəlirlərini açıqlayıb

Yarışlara qatılanların sayı 4% artaraq 6,75 milyon dollara çatıb
Rəqiblərin kabusu: “Ferrari”nin “Formula-1”dəki inqilabi yenilikləri - FOTO
26 Fevral 15:01
Formula 1

Rəqiblərin kabusu: “Ferrari”nin “Formula-1”dəki inqilabi yenilikləri - FOTO

İtaliya təmsilçisinin “SF-26” modelində tətbiq etdiyi sistemlər digər komandalar üçün əlçatmaz görünür

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Daşkənddə həlledici anlar: Üç cüdoçumuz medal qarşılaşmasına çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO
13:46
Cüdo

Daşkənddə həlledici anlar: Üç cüdoçumuz medal qarşılaşmasına çıxır - YENİLƏNİR + VİDEO

Kənan Nəsibov qızıl, Zelim Kotsoyev və Camal Qamzatxanov isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər