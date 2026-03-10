10 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Qəbələ” ilə üz-üzə

Futbol
Xəbərlər
10 Mart 2026 09:32
94
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Qəbələ” ilə üz-üzə

Bu gün Misli Premyer Liqasında 23-cü tura yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, sonuncu matçda lider “Sabah” doğma meydanda “Qəbələ” ilə qarşılaşacaq.

Görüş “Bank Respublika Arena”da, saat 19:15-də start götürəcək.

“Sabah” 53 xalla turnir cədvəlində birincidir. “Qəbələ” 16 xalla on birincidir pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında “Karvan-Yevlax” “Sumqayıt”la (1:1), “Şamaxı” “İmişli” (0:0) ilə, “Zirə” “Kəpəz”lə (2:2) heç-heçə edib. “Qarabağ” “Araz-Naxçıvan”ı altı cavabsız qolla üstələyibsə, “Turan Tovuz” “Neftçi”ni minimal hesabla məğlub edib - 1:0.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” üzərində qələbə “Turan Tovuz” üçün əlamətdar oldu
10:43
Futbol

“Neftçi” üzərində qələbə “Turan Tovuz” üçün əlamətdar oldu

Tovuz klubu səfərdə “Neftçi”yə qalib gəlib - 1:0.
Leandro Andrade çempionatda qol sayını 41-ə çatdırdı
10:31
Futbol

Leandro Andrade çempionatda qol sayını 41-ə çatdırdı

“Qarabağ”ın futbolçusu çempionat tarixində 70-ci bombardir kimi qeydə alınıb
“Araz-Naxçıvan” tarixində 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub
10:07
Futbol

“Araz-Naxçıvan” tarixində 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

Bu, Azərbaycan Premyer Liqasının 23-cü turuna təsadüf edib
Qrizmann və Lyorente final sevincini 10 min avroluq şərabla qeyd ediblər - FOTO
09:55
Futbol

Qrizmann və Lyorente final sevincini 10 min avroluq şərabla qeyd ediblər - FOTO

Dünyada cəmi 3 500 şüşə olan nadir içki futbolçuların süfrəsində yer alıb

Çempionlar Liqası həyəcanı başlayır: “Qalatasaray” və “Barselona” çətin sınaq qarşısında
09:44
Futbol

Çempionlar Liqası həyəcanı başlayır: “Qalatasaray” və “Barselona” çətin sınaq qarşısında

Bu gün keçiriləcək oyunların afişası
İnfantino: “Dünya çempionatı fantastik və fenomenal olacaq”
09:08
Dünya futbolu

İnfantino: “Dünya çempionatı fantastik və fenomenal olacaq”

Dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb