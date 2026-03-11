Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır

“Aston Martin” komandasının üzvü, 44 yaşlı ispan pilot və ikiqat “Formula-1” çempionu Fernando Alonso köhnə əl zədəsi səbəbindən Britaniya komandasının avtomobilindəki “Honda” mühərrikinin güclü titrəmələrinə görə problemlər yaşayır.
İdman.Biz bu barədə “Marca”ya istinadən bildirir.
“Bu titrəmələr birbaşa boyun fəqərələrində, eləcə də sol biləyində ciddi narahatlıq yaşayan ispan sürücüyə təsir göstərir. Bu xəstəliklər trasda uzun dövrələr zamanı daha da ağırlaşır. O, ya yarışdan çıxmağa məcbur olacaq, ya da bu, əməliyyata səbəb olacaq”, - məlumatda deyilir.
Fernando 2022-ci il Avstraliya Qran-prisinin seçmə mərhələsi zamanı biləklərini sındırıb və bir neçə ay sınmış biləklərlə yarışıb.