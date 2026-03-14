Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” “Sabah” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 24-cü turunun oyunu “İmişli” “Sabah” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rauf Cabarov idarə edəcək.
“İmişli” 22 xalla turnir cədvəlinin doqquzuncu pilləsində yer alıb. 56 xala malik “Sabah” isə liderdir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 24-cü tur
14 mart (şənbə)
15:00. “İmişli” - “Sabah”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Şirmamed Mamedov, Alik Yunusov.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Zöhrab Abbasov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mutafayeva.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq.