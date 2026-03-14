14 Mart 2026 08:14
“Real Madrid” gələn yay altı oyunçu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır.

İdman.Biz “Cadena Ser”ə istinadla xəbər veriri ki, bunlara bir müdafiəçi, bir mərkəz müdafiəçisi, bir dayaq yarımmüdafiəçisi, bir oyun qurucusu, bir sağ cinah oyunçusu və bir mərkəz hücumçusu daxildir.

“Real Madrid”in qarşıdan gələn yay transfer pəncərəsi üçün planlarında bir neçə futbolçunun adı var. Əsas hədəf yarımmüdafiədir, burada “Real Madrid” Kroos və Modriçə bənzər bir rol oynaya bilən bir oyun qurucusu axtarır. Prioritet PSJ-dən Vitinyaya verilir.

“Real Madrid”in planlarına həmçinin iki geri dönüş oyunçusu daxildir. Hendrik “Lion”da icarə müddətindən sonra hücum xəttini gücləndirəcək və Niko Pas “Komo”dan qayıdacaq.

Madrid klubu “Mançester Siti”dən Erlinq Holand ilə müqavilə imzalamağa ümid edir. Pep Qvardiola İngiltərə komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən getsə, onların şansları artacaq.

