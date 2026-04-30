30 Aprel 2026
Merih Demiral: “Hamı “Əl-Nəsr”in çempion olmasına kömək edir”

30 Aprel 2026 21:12
“Əl Əhli”nin müdafiəçisi Merih Demiral Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 30-cu turunda “Əl Nəsr”ə 2:0 hesabı ilə uduzduqdan sonra hakimləri Kriştianu Ronaldunun komandasına üstünlük verməkdə günahlandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunun hakimi belçikalı Erik Lambrexts olub.

“Allaha and olsun ki, hamı “Əl-Nəsr”in çempion olmasına kömək edir! Bu baş verir - hamı “Əl-Nəsr”in hansısa titul qazanmasını istəyir. Bu, biabırçılıqdır! Hamı “Əl-Nəsr”in qalib gəlməsini istəyir. Allaha şükür ki, “Əl-Əhli” meydanda heç kimin köməyi olmadan həmişə qalib gəlir. “Əl-Əhli”, Allahın köməkliyi ilə həmişə zirvədə qalacaq”, - deyə X sosial media platformasındakı BT3 hesabında Demiralın sözləri sitat gətirilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, matçın sonlarında, əlavə vaxtda “Əl-Nəsr”in hücumçusu Kinqsli Koman Demiralın ayağına zərbə endirərək sarı vərəqə almışdı.

“Əl-Nəsr” 30 oyundan 79 xalla Səudiyyə Ərəbistanı liqasının turnir cədvəlində liderliyini qoruyur. Onlar ehtiyat oyunu olan ikinci yerdəki “Əl-Hilal”dan səkkiz xal irəlidədirlər. “Əl-Əhli” 66 xalla üçüncü yerdədir.

