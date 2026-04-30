AZ

Dembele, Qrizmann və Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasında həftənin komandasında

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 Aprel 2026 20:40
113
Çempionlar Liqasının rəsmi social şəbəkə hesabında bu həftənin yarışının ən yaxşı oyunçularından ibarət simvolik komanda dərc edilib.

İdman.Biz həmin komandanı təqdim edir:

Qapıçı: David Raya (Arsenal).

Müdafiəçilər: Qabriel Maqalyaes (Arsenal), Deotşankul Upamekano (Bavariya), Mark Pubille (Atletiko Madrid).

Yarımmüdafiəçilər: Vitinya (PSJ), Joao Neveş (PSJ), Xviça Kvaratsxeliya (PSJ), Maykl Olise (Bavariya).

Hücumçular: Luis Diaz (Bavariya), Usman Dembele (PSJ), Antuan Qrizmann (Atletiko Madrid).

Builki turnirin finalı Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək. Yarışın həlledici oyunu 30 may 2026-cı ildə olacaq.
Çempionlar Liqasının hazırkı qalibi PSJ-dir.

İdman.Biz
Məqalədə:

