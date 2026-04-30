Usman Dembele Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib

PSJ-nin hücumçusu Usman Dembele Çempionlar Liqasının həftənin oyunçusu seçilib. Bu barədə yarışın rəsmi sosial media hesabı X-də paylaşılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı hücumçu Çempionlar Liqasının yarımfinalının ilk oyununda “Bavariya”ya qarşı keçirilən oyunda iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Bu oyunda parislilər 5:4 hesabı ilə qalib gəliblər.
Dembele səsvermədə “Atletiko Madrid”in hücumçusu Antuan Qrizmannı üstələyib. Xatırladaq ki, “Atletiko Madrid” “Arsenal”la 1:1 hesablı heç-heçə edib.
“Bavariya” və PSJ arasında cavab oyunu 6 mayda “Arena Münich”də keçiriləcək.