Anri Çempionlar Liqasının yarımfinalları barədə: “Fərqli oyun üslubları mövcuddur”

Fransa millisinin və “Arsenal” klubunun sabiq hücumçusu Tyeri Anri “topçular”ın “Atletiko” Madrid ilə oyunundan sonra fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Anrinin fikirlərini “CBS Sports” şərh edib.
“PSJ - “Bavariya” üzərində qələbəsindən sonra yeddinci səmada idik. İndi isə yenidən yerə qayıtdıq. PSJ və “Bavariya” matçında total futbol gördük, bu oyunda isə sadəcə futbol. Fərqli oyun üslubları mövcuddur” - deyə T.Anri qeyd edib.
“Arsenal” və “Atletiko” arasında cavab oyunu mayın 5-nə planlaşdırılıb.