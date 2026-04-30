30 Aprel 2026
Anri Çempionlar Liqasının yarımfinalları barədə: “Fərqli oyun üslubları mövcuddur”

30 Aprel 2026 18:19
Anri Çempionlar Liqasının yarımfinalları barədə: "Fərqli oyun üslubları mövcuddur"

Fransa millisinin və “Arsenal” klubunun sabiq hücumçusu Tyeri Anri “topçular”ın “Atletiko” Madrid ilə oyunundan sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Anrinin fikirlərini “CBS Sports” şərh edib.

“PSJ - “Bavariya” üzərində qələbəsindən sonra yeddinci səmada idik. İndi isə yenidən yerə qayıtdıq. PSJ və “Bavariya” matçında total futbol gördük, bu oyunda isə sadəcə futbol. Fərqli oyun üslubları mövcuddur” - deyə T.Anri qeyd edib.

“Arsenal” və “Atletiko” arasında cavab oyunu mayın 5-nə planlaşdırılıb.

Manuel Noyer Çempionlar Liqasının yarımfinalında ən aşağı reytinq alıb
19:43
Dünya futbolu

Manuel Noyer Çempionlar Liqasının yarımfinalında ən aşağı reytinq alıb

Manuel Noyerin “Pari Sen-Jermen”lə oyun üçün reytinqi 4.83 olub
“Neftçi” - “Qarabağ” - Start heyətləri məlumdur
19:14
Futbol

“Neftçi” - “Qarabağ” - Start heyətləri məlumdur

Oyun “Palms Sports Arena”da keçiriləcək
“Kəpəz” – “Sumqayıt” matçı Əli Əliyevə tapşırılıb
19:03
Azərbaycan çempionatı

“Kəpəz” – “Sumqayıt” matçı Əli Əliyevə tapşırılıb

“Kəpəz” – “Sumqayıt” matçının baş hakimi bəlli oldu
Arda Turan: “Soyuqqanlı olmalı və oyun planına sadiq qalmalıyıq”
18:50
Dünya futbolu

Arda Turan: “Soyuqqanlı olmalı və oyun planına sadiq qalmalıyıq”

Arda Turan “Kristal Palas”la Konfrans Liqasının yarımfinal matçı barədə danışıb
Usman Dembele Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib
18:34
Dünya futbolu

Usman Dembele Çempionlar Liqasında həftənin oyunçusu seçilib

Dembele səsvermədə “Atletiko Madrid”in hücumçusu Antuan Qrizmannı üstələyib
“Barselona” Rafinyanı satmağa hazırdır
17:36
Futbol

“Barselona” Rafinyanı satmağa hazırdır

Klub qərarını üç əsas amillə əsaslandırıb

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi