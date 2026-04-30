“Kəpəz” – “Sumqayıt” matçı Əli Əliyevə tapşırılıb

Azərbaycan Premyer Liqasında 30-cu turun iki oyununun təyinatları məlumdur.
İdman.Biz PFL-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Kəpəz”lə “Sumqayıt”ın arasında keçiriləcək görüşü Əli Əliyev idarə edəcək.
2 may (şənbə)
“Kəpəz” – “Sumqayıt”
Hakimlər: Əli Əliyev, Akif Əmirəli, Müslüm Əliyev, Namiq Bəkirov
VAR: Elvin Bayramov
AVAR: Kamran Bayramov
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
Yevlax şəhər stadionu, 16:00
“Araz-Naxçıvan” – “İmişli”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Emin Əliyev
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Rəhman İmami
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
“SOCAR Polymer Arena”, 18:30