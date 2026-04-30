30 Aprel 2026
“Neftçi” Vensan Abubakarla yolları ayırmağa hazırlaşır

30 Aprel 2026 14:50
“Neftçi” futbolçusu Vensan Abubakar ilə yollarını ayırmağa hazırlaşır.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Yuri Vernidub rəhbərliklə görüşündə bu qərarını açıqlayıb.

Ukraynalı mütəxəssis təcrübəli hücumçunun komandanın qarşıya qoyduğu böyük hədəflərə çatmaq üçün yetərli töhfə verəcəyinə inanmadığını bildirib.

Abubakarın komandaya qoşulduğu vaxtdan etibarən tez-tez zədələnməsi də baş məşqçinin narahatlığına səbəb olub. Məhz bu amil 34 yaşlı forvardla müqavilənin uzadılmaması qərarında əsas rol oynayıb.

Qeyd edək ki, kamerunlu futbolçu mövsümün gedişində “Neftçi”yə transfer olunub. Onunla imzalanan müqavilə cari mövsümün sonunda başa çatacaq. Sazişdə +1 illik uzatma bəndi yer alsa da, klub bu hüququ aktivləşdirməyi planlaşdırmır.

Afrikalı legioner “Neftçi” formasında keçirdiyi 18 oyunda 9 qol, 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aqil Nəbiyev: “Daha güclü olacaq potensiala malikik”
15:08
Azərbaycan futbolu

Aqil Nəbiyev: “Daha güclü olacaq potensiala malikik”

U-17-nin baş məşqçisi çatışmazlıqları açıqladı

Şahin Diniyev: “Derbidə ilk qol həlledici ola bilər”
14:58
Futbol

Şahin Diniyev: “Derbidə ilk qol həlledici ola bilər”

Təcrübəli mütəxəssis təxirə salınmış “Neftçi” “Qarabağ” oyunundan gözləntilərini bölüşüb
“Börnli” baş məşqçini yola saldı
14:32
Futbol

“Börnli” baş məşqçini yola saldı

İngiltərə təmsilçisi Skott Parkerlə yolları ayırdığını rəsmən açıqlayıb
Mesut Özil “Arsenal”dan uzaqlaşdırıldığını etiraf etdi
14:19
Futbol

Mesut Özil “Arsenal”dan uzaqlaşdırıldığını etiraf etdi

Sabiq futbolçu üzərindən bir neçə il sonra qaranlıq qalan məsələyə aydınlıq gətirib
Vinisius Junior “Real”a ultimatum qoydu: “Ya mən, ya Mourinyo”
14:11
Dünya futbolu

Vinisius Junior “Real”a ultimatum qoydu: “Ya mən, ya Mourinyo”

“Benfika” ilə oyunlardan sonra yaşanan qalmaqal səngimək bilmir
“Barselona”nın təcrübəli müdafiəçisi klubu tərk etməyə hazırlaşır
13:42
Futbol

“Barselona”nın təcrübəli müdafiəçisi klubu tərk etməyə hazırlaşır

Kristensenin klubdakı gələcəyi sual altındadır

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi