Dioqo Balau: “Mövsüm mənim üçün müsbət keçir” - MÜSAHİBƏ

30 Aprel 2026 16:02
74
“Mövsüm hələ bitməyib, amma indiyə qədər düşünürəm ki, mənim üçün müsbət keçir”.

Bunu “Şamaxı”nın futbolçusu Dioqo Balau futbolinfo.az -a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Mövsümü komanda üçün necə dəyərləndirirsiniz?

– Normal mövsüm idi. Daha yaxşı ola bilərdi. Elə oyunlarımız oldu ki, son dəqiqələrdə uduzduq və düşünəndə həmin oyunlar bizi turnir cədvəlində daha yuxarı pillələrə qaldıra və avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizəyə daşıya bilərdi. Yəni pis deyil, amma daha yaxşı da ola bilərdi.

– Növbəti turda “Sabah”la qarşılaşacaqsınız. Onlar Şamaxıda sizi udsalar, çempionluğu təmin edəcəklər. Çalışacaqsınız ki, buna mane olasınız?

– Əlbəttə, onlar çempionluğu təmin etməyə çalışacaqlar. Amma biz də buradayıq ki, onlara qarşı xallar qazanaq və mövsümün sonuna qədər işlərini bir az daha çətinləşdirək.

– Özünüz üçün mövsümü necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycandan və ya başqa ölkədən təklif almısan?

– Mövsüm hələ bitməyib, amma indiyə qədər düşünürəm ki, mənim üçün müsbət keçir. Əlbəttə, daha yaxşı ola bilərdi, ümumilikdə müsbətdir. Təkliflərə gəlincə, bilmirəm, hələ bu barədə agentimlə danışmamışam.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”ın keçmiş ulduzu üçün unutmayacağı gecə - VİDEO
16:34
Futbol

“Qalatasaray”ın keçmiş ulduzu üçün unutmayacağı gecə - VİDEO

Braziliyalı hücumçu Karlos Vinisius futbol tarixinə keçəcək uğursuzluqla üzləşib
Fernando Musleradan inanılmaz qurtarışlar - VİDEO
16:19
Futbol

Fernando Musleradan inanılmaz qurtarışlar - VİDEO

39 yaşlı qolkiper “Flamenqo”nu dayandırdı

“Börnli” müvəqqəti olaraq Mayk Ceksona tapşırıldı
16:10
Futbol

“Börnli” müvəqqəti olaraq Mayk Ceksona tapşırıldı

Premyerliqadan düşməsi rəsmiləşən komanda mövsümün sonuna qədər ona həvalə olunub
İndoneziyada nəhəng duel: “Çelsi” və “Milan” üz-üzə gələcək
15:55
Futbol

İndoneziyada nəhəng duel: “Çelsi” və “Milan” üz-üzə gələcək

London təmsilçisi İndoneziya paytaxtında keçiriləcək yoxlama oyununu rəsmən açıqlayıb
Tyaqo Motta “Atalanta”nın yeni baş məşqçisi ola bilər
15:25
Futbol

Tyaqo Motta “Atalanta”nın yeni baş məşqçisi ola bilər

İtaliya klubunda Motta variantı gündəmdədir
Aqil Nəbiyev: “Daha güclü olacaq potensiala malikik”
15:08
Azərbaycan futbolu

Aqil Nəbiyev: “Daha güclü olacaq potensiala malikik”

U-17-nin baş məşqçisi çatışmazlıqları açıqladı

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi