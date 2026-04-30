Kevin Medina: “Qarabağ”da 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir”

30 Aprel 2026 13:17
“Qarabağ”ın heyətində 200-cü oyununu keçirən Kevin Medina bu rəqəmin daha da artacağına ümid edir”.

Kolumbiyalı müdafiəçi Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda “Neftçi” ilə matçın (5:1) onun üçün yubileylə əlamətdar olmasına toxunub.

“Qarabağ”la o qədər maraqlı yol keçmişəm ki, 200-cü oyuna necə çatdığımın fərqinə vara bilmirəm. Həqiqətən çox önəmli rəqəmdir. Bu komandada 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir. Ümid edirəm ki, bu rəqəmlərin sayı daha da artacaq. Lakin hər şey Allahın əlindədir. Bizdən asılı olan məsələ deyil”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

K.Medina Ağdam klubundakı hər matçda əlindən gələni etdiyini vurğulayıb:

“Çox şadam ki, “Qarabağ” kimi klubla bu qədər oyuna çıxmışam. Matçların hər birində fərqli nəticələr, hisslər olub. Ona görə 200 oyuna çıxmaq mənim üçün çox önəmlidir. Ümid edirəm ki, bu rəqəm daha da artacaq”.

Xatırladaq ki, Kevin Medina 2020-ci ildən “Qarabağ”da çıxış edir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmaq istəyir
12:58
Futbol

“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmaq istəyir

Milan klubu italiyalı müdafiəçini komandada saxlamaq niyyətindədir
Nizami Sadıqov: “Azərbaycanda qapıçı qıtlığı var” - MÜSAHİBƏ
12:13
Azərbaycan futbolu

Nizami Sadıqov: “Azərbaycanda qapıçı qıtlığı var” - MÜSAHİBƏ

Əfsanəvi qapıçıdan klubun bugünü və gələcəyi ilə bağlı geniş şərh
Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Pakistanı məğlub edib
11:43
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Pakistanı məğlub edib

U-17 turniri 5 xalla başa vurdu
“Kəpəz”in yarımmüdafiəçisi: “Əvvəl liqada qalaq, sonra qərar verərik” - MÜSAHİBƏ
11:28
Futbol

“Kəpəz”in yarımmüdafiəçisi: “Əvvəl liqada qalaq, sonra qərar verərik” - MÜSAHİBƏ

Fərid Nəbiyev komandanın hədəflərindən danışdı
“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi hakimin penaltiyə dair qərarına münasibət bildirdi
11:15
Futbol

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi hakimin penaltiyə dair qərarına münasibət bildirdi

Deklan Rays “Atletiko” ilə oyunda ləğv edilən qərardan narazıdır
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarusa məğlub olub
11:00
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarusa məğlub olub

Komanda Belarus yığması ilə qarşılaşıb

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi