Kevin Medina: “Qarabağ”da 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir”

“Qarabağ”ın heyətində 200-cü oyununu keçirən Kevin Medina bu rəqəmin daha da artacağına ümid edir”.
Kolumbiyalı müdafiəçi Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda “Neftçi” ilə matçın (5:1) onun üçün yubileylə əlamətdar olmasına toxunub.
“Qarabağ”la o qədər maraqlı yol keçmişəm ki, 200-cü oyuna necə çatdığımın fərqinə vara bilmirəm. Həqiqətən çox önəmli rəqəmdir. Bu komandada 200 matça çıxmaq qürurverici, fərqli və gözəl hissdir. Ümid edirəm ki, bu rəqəmlərin sayı daha da artacaq. Lakin hər şey Allahın əlindədir. Bizdən asılı olan məsələ deyil”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.
K.Medina Ağdam klubundakı hər matçda əlindən gələni etdiyini vurğulayıb:
“Çox şadam ki, “Qarabağ” kimi klubla bu qədər oyuna çıxmışam. Matçların hər birində fərqli nəticələr, hisslər olub. Ona görə 200 oyuna çıxmaq mənim üçün çox önəmlidir. Ümid edirəm ki, bu rəqəm daha da artacaq”.
Xatırladaq ki, Kevin Medina 2020-ci ildən “Qarabağ”da çıxış edir.