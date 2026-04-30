30 Aprel 2026
“Barselona”nın təcrübəli müdafiəçisi klubu tərk etməyə hazırlaşır

30 Aprel 2026 13:42
İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun mərkəz müdafiəçisi Andreas Kristiansen, görünür, komandada son mövsümünü keçirir. Danimarkalı futbolçunun müqaviləsi yayda başa çatır və yeni anlaşmanın şərtləri üzrə razılıq əldə olunmayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sport” nəşrinin məlumatına görə, 30 yaşlı oyunçunun gələcəyi getdikcə daha çox sual doğurur və ayrılıq ehtimalı artır.

Kataloniyalılar futbolçuya maaşın ciddi şəkildə azaldılmasını nəzərdə tutan yeni müqavilə təklif etsə də, bu variant müdafiəçini qane etməyib.

Andreas Kristensen dizindən aldığı zədə səbəbindən dekabr ayından bəri meydana çıxmır. O, 2022-ci ilin ortalarında İngiltərənin “Çelsi” klubundan azad agent kimi "Barselona"ya keçmişdi.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aqil Nəbiyev: “Daha güclü olacaq potensiala malikik”
15:08
Azərbaycan futbolu

Aqil Nəbiyev: “Daha güclü olacaq potensiala malikik”

U-17-nin baş məşqçisi çatışmazlıqları açıqladı

Şahin Diniyev: “Derbidə ilk qol həlledici ola bilər”
14:58
Futbol

Şahin Diniyev: “Derbidə ilk qol həlledici ola bilər”

Təcrübəli mütəxəssis təxirə salınmış “Neftçi” “Qarabağ” oyunundan gözləntilərini bölüşüb
“Neftçi” Vensan Abubakarla yolları ayırmağa hazırlaşır
14:50
Futbol

“Neftçi” Vensan Abubakarla yolları ayırmağa hazırlaşır

Müqavilənin daha bir il uzadılmasını nəzərdə tutan bənd aktivləşdirilməyəcək
“Börnli” baş məşqçini yola saldı
14:32
Futbol

“Börnli” baş məşqçini yola saldı

İngiltərə təmsilçisi Skott Parkerlə yolları ayırdığını rəsmən açıqlayıb
Mesut Özil “Arsenal”dan uzaqlaşdırıldığını etiraf etdi
14:19
Futbol

Mesut Özil “Arsenal”dan uzaqlaşdırıldığını etiraf etdi

Sabiq futbolçu üzərindən bir neçə il sonra qaranlıq qalan məsələyə aydınlıq gətirib
Vinisius Junior “Real”a ultimatum qoydu: “Ya mən, ya Mourinyo”
14:11
Dünya futbolu

Vinisius Junior “Real”a ultimatum qoydu: “Ya mən, ya Mourinyo”

“Benfika” ilə oyunlardan sonra yaşanan qalmaqal səngimək bilmir

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi