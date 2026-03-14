14 Mart 2026
AZ

Şevçenko “Milan”ın bazasında - sabiq komandasını ziyarət etdi

Futbol
Xəbərlər
58
“Milаn”ın ukraynalı sabiq hücumçusu Andrey Şevçenko keçmiş klubunun bazasına baş çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Milan”nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Ukraynalı veteran komandanın bir sıra futbolçuları, həmçinin baş məşqçi Massimiliano Alleqri ilə görüşüb. Görüş zamanı xatirə şəkilləri də çəkdirilib.

Şevçenko 1999-2006-cı illərdə “Milan”ın formasını geyinib. O, klub tarixinin ən yaxşı bombardiri olmağa çox yaxın olsa da, bir çox azarkeş üçün gözlənilmədən “Çelsi”yə transfer olunub.

Ukraynalı forvard “Milan”ın heyətində 175 qol vurub. Şevçenko 2008/2009 mövsümündə də “Çelsi”dən icarə əsasında qısa müddətlik “Milan”a qayıdıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

