14 Mart 2026
U-23 Avropa çempionatı: Bu gün Azərbaycanın yeddi yunan-Roma güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq

14 Mart 2026 10:39
U-23 Avropa çempionatı: Bu gün Azərbaycanın yeddi yunan-Roma güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq

Bu gün Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycanın yeddi yunan-Roma güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq.

Fərid Sadıqlı (55 kq) finalda rusiyalı Alibek Amirovla qarşılaşacaq.

Təsnifat mərhələsində Ayxan Cavadov (60 kq), bolqarıstanlı Borislav Krasimirov Kirilovla, Elmin Əliyev (82 kq) macarıstanlı Sabolç İştvan Sinayla üz-üzə gələcək.

Təsəlliverici görüşdə İlkin Qurbanov (63 kq) fransalı Lukas Lo Qrassonu sınağa çəkəcək.

1/8 finalda Fərid Xəlilov (67 kq) almaniyalı Yanis Heynzelbekerlə, Fərahim Mustafayev (72 kq) bolqarıstanlı Dimitar Georgiyevlə, Əli Telman Quliyev isə (97) xorvatiyalı Tomislav Brkanla güləşəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında indiyə qədər ümumilikdə 11 medal qazanıblar. Ali Tsokayevlə (92 kq) Günay Qurbanova (59 kq) Avropa çempionu olublar. Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq), Yusif Dursunov (125 kq), Gültəkin Şirinova (55 kq) və Ruzanna Məmmədova gümüş, Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq), Zəfər Əliyev (97 kq) isə bürünc medal sahibi olublar.

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan qadın güləşçilər arasında U-23 Avropa çempionatında altıncı yeri tutub
01:46
Güləş

Azərbaycan qadın güləşçilər arasında U-23 Avropa çempionatında altıncı yeri tutub

Komanda hesabında Belarus birinci olub
Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib
13 Mart 23:57
Güləş

Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib - YENİLƏNİB

Sərbəst güləş üzrə 62, 68, 75 və 85, yunan-Roma güləşi üzrə isə 38, 41 və 44 kq-da medalçılar məlum olub
Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında ikinci yeri tutub - YENİLƏNİB
13 Mart 22:05
Güləş

Ruzanna Məmmədova Avropa çempionatında ikinci yeri tutub - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
İkiqat Avropa çempionu: “Mariya Stadnik əfsanədir, amma mən öz tariximi yazmaq istəyirəm” - MÜSAHİBƏ
13 Mart 18:09
Güləş

İkiqat Avropa çempionu: “Mariya Stadnik əfsanədir, amma mən öz tariximi yazmaq istəyirəm” - MÜSAHİBƏ

Günay Qurbanova biildirib ki, mənim üçün ən böyük nümunə bacımdır
Gültəkin Şirinova: “Avropa çempionatında qazandığım gümüş medalı qızıla çevirəcəyəm”
13 Mart 17:42
Güləş

Gültəkin Şirinova: “Avropa çempionatında qazandığım gümüş medalı qızıla çevirəcəyəm”

O, finalda macarıstanlı Gerta Terekə məğlub olub
Taleh Məmmədov: “Rayonlarda keçirilən U-15 çempionatı güləşə marağı artırır” - VİDEO
13 Mart 16:05
Güləş

Taleh Məmmədov: “Rayonlarda keçirilən U-15 çempionatı güləşə marağı artırır” - VİDEO

Veteran idmançıya görə, bu yarış gənc güləşçilərin beynəlxalq arenaya adaptasiyasında mühüm rol oynayır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq