24 May 2026
AZ

Üç güləşçimiz Avropa finalında

Güləş
Xəbərlər
24 May 2026 11:08
115
Üç güləşçimiz Avropa finalında

Bolqarıstanın Samokov şəhərində U-15 Avropa güləş çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə U15 millisinin beş üzvü bu gün mübarizəni davam etdirəcək. Onlardan üçün qızıl, ikisi isə bürünc medal uğrunda güləşəcək.

38 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Yusif Abdullayev ardıcıl üç qələbə qazanıb. O, ukraynalı İvan Vasilkovu 10:0, Ermənistan təmsilçisi Norayr Gevorqyanı 11:0, belçikalı Məhəmməd Bisultanovu isə 13:1 hesabı ilə üstələyib. Abdullayev finalda Gürcüstan təmsilçisi Rezi Yobidze ilə qarşılaşacaq.

41 kq-da çıxış edən Elman İsmayılov da həlledici görüşə vəsiqə qazanıb. O, Gürcüstan təmsilçisi Giorgi Kavelidzeni və belaruslu Yevgeni Latantsovu tuşla məğlub edib. İsmayılov yarımfinalda Ermənistan təmsilçisi Tiqran Ağacanyanı 11:0 hesabı ilə üstələyib. Güləşçimiz finalda Bolqarıstan təmsilçisi Simyon Velikovla üz-üzə gələcək.

44 kq-da Məhəmməd Kərimov Polşa təmsilçisi Qabriel Mateykoya 10:0, Ermənistan təmsilçisi Aleks Qazaryana 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. O, yarımfinalda ukraynalı Arsen Pijuka 3:5 hesabı ilə uduzub. Kərimov bürünc medal uğrunda güləşəcək.

52 kq-da Adəm Quliyev finala yüksələn digər təmsilçimiz olub. O, Bolqarıstan təmsilçisi Petro Karlanqaçı 12:0, Ermənistan təmsilçisi Narek Dallakyanı 6:2, israilli Ron Brilmanı isə 10:0 hesabı ilə məğlub edib. Quliyev finalda Badruddin Maqomedovla qarşılaşacaq.

62 kq-da Yusif Hüseynov Türkiyə təmsilçisi Yusuf Ayazı 13:0, Ermənistan təmsilçisi Mer Papikyanı 8:6 hesabı ilə üstələyib. O, yarımfinalda Gürcüstan təmsilçisi İoane Qavaşelişviliyə 3:5 hesabı ilə məğlub olub və bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mikayıl Cabbarov Avropa çempionatında qızıl medal qazanan idmançını təbrik edib
23 May 22:52
Güləş

Mikayıl Cabbarov Avropa çempionatında qızıl medal qazanan idmançını təbrik edib

Cabbarov bu barədə X sosial şəbəkə hesabında yazıb
Elvin Nəcəfzadə yeniyetmələr arasında Avropa çempionudur
23 May 21:45
Güləş

Elvin Nəcəfzadə yeniyetmələr arasında Avropa çempionudur

Daha üç güləşçimiz finala vəsiqə qazanıb
Şamaxılı güləşçidən fərqli istedad: Əmirxan Əhmədli səsi ilə diqqət çəkdi
23 May 13:56
Güləş

Şamaxılı güləşçidən fərqli istedad: Əmirxan Əhmədli səsi ilə diqqət çəkdi - VİDEO

Güləş məktəbinin yetirməsi bacarığından danışıb
Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib
23 May 13:31
Güləş

Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib - FOTO/VİDEO

Güləş qaydaları və yeniliklər Şamaxıda müzakirə olunub
Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”
23 May 12:04
Güləş

Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”

O bildirib ki, dünya praktikasında hətta avtobus sürücüsünün də hakim olduğu hallar olub
U-15 Avropa çempionatı: Azərbaycanlı idmançıdan tarixi uğur
22 May 21:08
Güləş

U-15 Avropa çempionatı: Azərbaycanlı idmançıdan tarixi uğur - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz daha iki medal qazanıblar

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq