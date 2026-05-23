23 May 2026
AZ

Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib - FOTO/VİDEO

Güləş
Xəbərlər
23 May 2026 13:31
168
Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib

Azərbaycan Güləş Federasiyası (AGF) 23 May - Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıya media tur təşkil edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, səfər çərçivəsində AGF-nin Hakimlər Komitəsinin sədri Asif Şirəliyev media nümayəndələri ilə görüşərək güləş idman növünün tarixi, növləri və əsas qaydaları barədə ətraflı məlumat verib.

O, həmçinin son illərdə beynəlxalq arenada qəbul olunmuş yeniliklər, xalların qiymətləndirilməsi sistemi və hakimliklə bağlı aktual məsələlərə aydınlıq gətirib, jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb.

Güləşin təbliği və təşviqi məqsədilə keçirilən tədbirdə I kateqoriyalı hakim Əli Babayevin təşəbbüsü ilə hazırlanan “Beynəlxalq Güləş Qaydaları” kitabının təqdimatı da baş tutub.

Güləşlə bağlı əsas qayda və məlumatları özündə ehtiva edən nəşrin gələcəkdə daha geniş tirajla çap edilərək müxtəlif klub və idman cəmiyyətlərində fəaliyyət göstərən məşqçilərə paylanılması nəzərdə tutulur.

Tədbir çərçivəsində media nümayəndələri arasında güləş mövzusunda maraqlı müsabiqələr təşkil olunub, qaliblər mükafatlandırılıb.

Seminardan sonra jurnalistlər Şamaxıda AGF-nin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən güləş zalına baş çəkərək burada yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Media nümayəndələri məşq prosesini izləyib, məşqçilər və idmançılarla fikir mübadiləsi aparıblar.

Media turun əsas məqsədi jurnalistlərin güləş idman növü ilə bağlı biliklərinin artırılması, bu sahədə maarifləndirmənin gücləndirilməsi və güləşin ictimaiyyət arasında daha geniş təbliğinə töhfə vermək olub.

Humay İsgəndərova

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şamaxılı güləşçidən fərqli istedad: Əmirxan Əhmədli səsi ilə diqqət çəkdi
13:56
Güləş

Şamaxılı güləşçidən fərqli istedad: Əmirxan Əhmədli səsi ilə diqqət çəkdi - VİDEO

Güləş məktəbinin yetirməsi bacarığından danışıb
Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”
12:04
Güləş

Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”

O bildirib ki, dünya praktikasında hətta avtobus sürücüsünün də hakim olduğu hallar olub
U-15 Avropa çempionatı: Azərbaycanlı idmançıdan tarixi uğur
22 May 21:08
Güləş

U-15 Avropa çempionatı: Azərbaycanlı idmançıdan tarixi uğur - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz daha iki medal qazanıblar
U-15 Avropa çempionatı: Azərbaycan güləşçiləri finala yüksəliblər
22 May 19:38
Güləş

U-15 Avropa çempionatı: Azərbaycan güləşçiləri finala yüksəliblər - YENİLƏNİB

Çempionata ayın 24-u yekun vurulacaq
Güləş üzrə dünya çempionatı təxirə salındı
22 May 10:46
Güləş

Güləş üzrə dünya çempionatı təxirə salındı

Dünya Güləş Birliyi regiondakı geosiyasi vəziyyətə görə yeni ev sahibi variantını nəzərdən keçirəcək
Olimpiya çempionları gənc idmançılarla görüşüblər
21 May 20:36
Güləş

Olimpiya çempionları gənc idmançılarla görüşüblər - FOTO

Namiq Abdullayev və Fərid Mansurov AHİTA İdman Mərkəzində olublar

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək