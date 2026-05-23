Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib - FOTO/VİDEO

Azərbaycan Güləş Federasiyası (AGF) 23 May - Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıya media tur təşkil edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, səfər çərçivəsində AGF-nin Hakimlər Komitəsinin sədri Asif Şirəliyev media nümayəndələri ilə görüşərək güləş idman növünün tarixi, növləri və əsas qaydaları barədə ətraflı məlumat verib.
O, həmçinin son illərdə beynəlxalq arenada qəbul olunmuş yeniliklər, xalların qiymətləndirilməsi sistemi və hakimliklə bağlı aktual məsələlərə aydınlıq gətirib, jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb.
Güləşin təbliği və təşviqi məqsədilə keçirilən tədbirdə I kateqoriyalı hakim Əli Babayevin təşəbbüsü ilə hazırlanan “Beynəlxalq Güləş Qaydaları” kitabının təqdimatı da baş tutub.
Güləşlə bağlı əsas qayda və məlumatları özündə ehtiva edən nəşrin gələcəkdə daha geniş tirajla çap edilərək müxtəlif klub və idman cəmiyyətlərində fəaliyyət göstərən məşqçilərə paylanılması nəzərdə tutulur.
Tədbir çərçivəsində media nümayəndələri arasında güləş mövzusunda maraqlı müsabiqələr təşkil olunub, qaliblər mükafatlandırılıb.
Seminardan sonra jurnalistlər Şamaxıda AGF-nin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən güləş zalına baş çəkərək burada yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Media nümayəndələri məşq prosesini izləyib, məşqçilər və idmançılarla fikir mübadiləsi aparıblar.
Media turun əsas məqsədi jurnalistlərin güləş idman növü ilə bağlı biliklərinin artırılması, bu sahədə maarifləndirmənin gücləndirilməsi və güləşin ictimaiyyət arasında daha geniş təbliğinə töhfə vermək olub.
Humay İsgəndərova