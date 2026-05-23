23 May 2026
Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”

23 May 2026 12:04
“18 yaşdan yuxarı hər bir Azərbaycan vətəndaşı güləş hakimi ola bilər”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda keçirilən tədbirdə Güləş Federasiyasının hakimlər komitəsinin sədri Asif Şirəliyev deyib.

O bildirib ki, namizədlərin güləş barədə məlumatı olmalı, beynəlxalq yarışlar üçün ingilis dili biliyinə sahib olmalı və psixoloji testlərdən keçməlidirlər. Daha sonra isə onlar güləş üzrə xüsusi kurslara cəlb olunurlar.

Asif Şirəliyev əlavə edib ki, dünya praktikasında hətta avtobus sürücüsünün də hakim olduğu hallar olub.

Humay İsgəndərova

İdman.Biz
