Mikayıl Cabbarov Avropa çempionatında qızıl medal qazanan idmançını təbrik edib

Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Ülviyyə Musayevanı təbrik edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, M. Cabbarov bu barədə X sosial şəbəkə hesabında yazıb.
“Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında qızıl medal qazanaraq tarix yazan Ülviyyə Musayevanı ürəkdən təbrik edirik”, - paylaşımda bildirilib.
O, U-15 Avropa çempionatlarında qadınlar arasında ilk dəfə qızıl medal qazanan azərbaycanlı Ü. Musayevanın böyük zəhmət, iradə və qələbəyə inam nümayiş etdirdiyini qabardıb:
“Bu qələbədə əməyi olan məşqçiləri və hər zaman onun yanında olan valideynlərini də təbrik edirik. Ülviyyəyə gələcək yarışlarda yeni qələbələr, daha böyük arenalarda Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmağı arzulayırıq”.
We sincerely congratulate Ulviyya Musayeva, who won a gold medal at the U15 European Wrestling Championships held in Samokov, #Bulgaria.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) May 23, 2026
Becoming the first Azerbaijani female wrestler to win a gold medal at the U15 #EuropeanChampionship-s is the result of tremendous hard work,… pic.twitter.com/ZlB6fO3fwP