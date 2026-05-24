25 May 2026
AZ

U15 güləşçilərimiz Avropada komanda hesabında üçüncü oldu

Güləş
Xəbərlər
24 May 2026 23:13
121
U15 güləşçilərimiz Avropada komanda hesabında üçüncü oldu

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycanın U15 millisi Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa çempionatını uğurla başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, böyük məşqçi Namiq Quliyev, məşqçilər Elşad Allahverdiyev, Xəqan Süleymanov və Emin Əzizovun rəhbərliyi altında çıxış edən yığmamız qitə birinciliyində altı medal qazanıb.

Komandamız yarışı iki qızıl, iki gümüş və iki bürünc medalla tamamlayıb. Azərbaycan millisi 122 xal toplayaraq komanda hesabında Rusiya (167) və Gürcüstandan (165) sonra üçüncü yeri tutub.

Millimiz medalların əyarına görə isə yalnız Rusiyadan geri qalıb.

Azərbaycan yığmasının heyətində Yusif Abdullayev (38 kq) və Elvin Necəfzadə (85 kq) Avropa çempionu olublar. Elman İsmayılov (41 kq) və Adəm Quliyev (52 kq) gümüş medal qazanıblar.

Məhəmməd Kərimov (44 kq) və Yusif Hüseynov (62 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.

Qeyd edək ki, Samokovda keçirilən Avropa çempionatı Azərbaycanın U15 sərbəst güləş millisi üçün həm nəticə, həm də komanda göstəricisi baxımından uğurlu turnirlərdən biri kimi yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U15 millimizdən Avropa çempionatında ikisi qızıl olmaqla altı medal - YENİLƏNİB
24 May 13:40
Güləş

U15 millimizdən Avropa çempionatında ikisi qızıl olmaqla altı medal - YENİLƏNİB

Yusif Abdullayev və Elvin Nəcəfzadə çempion oldu, daha dörd güləşçimiz fəxri kürsüyə qalxdı
Mikayıl Cabbarov Avropa çempionatında qızıl medal qazanan idmançını təbrik edib
23 May 22:52
Güləş

Mikayıl Cabbarov Avropa çempionatında qızıl medal qazanan idmançını təbrik edib

Cabbarov bu barədə X sosial şəbəkə hesabında yazıb
Elvin Nəcəfzadə yeniyetmələr arasında Avropa çempionudur
23 May 21:45
Güləş

Elvin Nəcəfzadə yeniyetmələr arasında Avropa çempionudur

Daha üç güləşçimiz finala vəsiqə qazanıb
Şamaxılı güləşçidən fərqli istedad: Əmirxan Əhmədli səsi ilə diqqət çəkdi
23 May 13:56
Güləş

Şamaxılı güləşçidən fərqli istedad: Əmirxan Əhmədli səsi ilə diqqət çəkdi - VİDEO

Güləş məktəbinin yetirməsi bacarığından danışıb
Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib
23 May 13:31
Güləş

Beynəlxalq Güləş Günü münasibətilə Şamaxıda jurnalistlər üçün seminar keçirilib - FOTO/VİDEO

Güləş qaydaları və yeniliklər Şamaxıda müzakirə olunub
Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”
23 May 12:04
Güləş

Asif Şirəliyev: “18 yaşdan yuxarı hər kəs güləş hakimi ola bilər”

O bildirib ki, dünya praktikasında hətta avtobus sürücüsünün də hakim olduğu hallar olub

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu