13 Mart 2026
AZ

“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır

Formula 1
Xəbərlər
13 Mart 2026 08:15
237
“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır

“Ferrari” və bir neçə digər komanda, avtomobillərin elektrik sistemlərində problemlərin ortaya çıxdığı Avstraliya Qran-prisindən sonra start prosedurunu dəyişdirmək üçün yeni təkliflərə qarşı çıxırlar.

İdman.Biz bu barədə Motorsport-a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, “Mercedes” də daxil olmaqla bir neçə komanda, balanssızlığı düzəltmək və qəza riskini azaltmaq üçün əlavə hazırlıq vaxtı tələb edərək start prosedurunda daha çox dəyişiklik edilməsini tələb edir. Lakin bu təkliflər digər komandalar, xüsusən də “Ferrari” tərəfindən dəstəklənmir. Onların mövqeyi qaydaların artıq mövcud olmasıdır.

Bundan əlavə, “Skuderia” hesab edir ki, digər komandalar qayda dəyişikliklərinə deyil, hər bir komandanın daxili proseslərinə diqqət yetirməlidirlər, çünki start proseduruna beş saniyəlik uzadılma barədə daha əvvəlcədən razılıq əldə edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Peres: “Tezliklə startda böyük bir qəza baş verəcək”
05:13
Formula 1

Peres: “Tezliklə startda böyük bir qəza baş verəcək”

Peres qəzanı mühərriklərinin xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirir
“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi üçün marşal qeydiyyatına start verilib - FOTO
12 Mart 11:00
Formula 1

“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisi üçün marşal qeydiyyatına start verilib - FOTO

Marşallar beynəlxalq rəsmi lisenziya ilə təltif olunacaq
Çin şirkəti “Formula-1”də iştirak etmək imkanlarını araşdırır
11 Mart 18:41
Formula 1

Çin şirkəti “Formula-1”də iştirak etmək imkanlarını araşdırır

Şirkətin “Formula-1”də birbaşa iştirakı ciddi şəkildə şübhə altındadır
İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır
11 Mart 17:33
Formula 1

İspan mətbuatı: Fernando Alonso karyerasını bitirməyə yaxınlaşır

“Formula-1”də yüksək yüklənmələr 44 yaşlı pilotun köhnə zədələrini yenidən üzə çıxarıb
Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır
11 Mart 03:05
Formula 1

Fernando Alonso “Honda”nın güclü titrəmələri səbəbindən ciddi problem yaşayır

Fernando 2022-ci il Avstraliya Qran-prisinin seçmə mərhələsi zamanı biləklərini sındırıb
“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub
8 Mart 11:32
Formula 1

“Mersedes”dən möhtəşəm dubl: Corc Rassell Avstraliya Qran-prisinin qalibi olub

Melburnda keçirilən mövsümün ilk yarışında gümüş oxlar rəqiblərinə şans tanımayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib