“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır

“Ferrari” və bir neçə digər komanda, avtomobillərin elektrik sistemlərində problemlərin ortaya çıxdığı Avstraliya Qran-prisindən sonra start prosedurunu dəyişdirmək üçün yeni təkliflərə qarşı çıxırlar.
İdman.Biz bu barədə Motorsport-a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, “Mercedes” də daxil olmaqla bir neçə komanda, balanssızlığı düzəltmək və qəza riskini azaltmaq üçün əlavə hazırlıq vaxtı tələb edərək start prosedurunda daha çox dəyişiklik edilməsini tələb edir. Lakin bu təkliflər digər komandalar, xüsusən də “Ferrari” tərəfindən dəstəklənmir. Onların mövqeyi qaydaların artıq mövcud olmasıdır.
Bundan əlavə, “Skuderia” hesab edir ki, digər komandalar qayda dəyişikliklərinə deyil, hər bir komandanın daxili proseslərinə diqqət yetirməlidirlər, çünki start proseduruna beş saniyəlik uzadılma barədə daha əvvəlcədən razılıq əldə edilib.