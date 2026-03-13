13 Mart 2026
Peres: “Tezliklə startda böyük bir qəza baş verəcək”

Formula 1
Xəbərlər
13 Mart 2026 05:13
“Cadillac” “Formula-1” komandasının 36 yaşlı meksikalı pilotu Serxio Peres yarışın startında tezliklə böyük bir qəzanın baş verə biləcəyini deyib.

İdman.Biz bildirir ki, Peres bunu mühərriklərinin xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirib.

“Bunu dediyimə çox təəssüf edirəm, amma (yeni mühərriklər səbəbindən startda) böyük bir qəzanın baş verməsi yalnız zaman məsələsidir. Bu güc aqreqatlarını işə salmaq çox çətindir. Başlanğıc bir çox amillərdən asılı olaraq yaxşı və ya pis ola bilər. Lousonda baş verən kimi, dayana bilərsiniz və sonra çox təhlükəli ola bilər, çünki iki-üç saniyə ərzində çatdığınız sürətlər həddindən artıqdır. Bu, çətin bir sualdır, çünki nə edəcəyimi bilmirəm. Sadəcə, yeni mühərrikləri işə salmaq çox çətindir”, - “Motorsport” Peresdən sitat gətirir.

İdman.Biz
