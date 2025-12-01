1 Dekabr 2025
“Formula-2”nin 2025-ci il çempionu bəlli oldu

1 Dekabr 2025 01:42
23
“Formula-2” üzrə 2025-ci il mövsümünün çempionu müəyyənləşib. Seriyada “Invicta Virtuosi Racing” komandasının tərkibində çıxış edən 20 yaşlı italiyalı pilot Leonardo Fornaroli əsas yarışın nəticələrinə görə titulunu vaxtından əvvəl təmin edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Lusail trasında keçirilən yarışda Fornaroli ikinci yeri tutub və yalnız Viktor Martinsə (“ART Grand Prix”) uduzub. Üçüncü pillədə isə Aleks Dann (“Rodin Motorsport”) qərarlaşıb.

Bu nəticə italiyalı sürücüyə qalan yarışların nəticəsindən asılı olmayaraq çempionluq gətirib.

Fornaroli gənclər seriyalarında yüksəlişini davam etdirir. O, 2024 mövsümündə “Formula-3” çempionu olub, həmçinin Formula-2-də Rodin komandasının heyətində iki final mərhələsində debüt edib.

Qeyd edək ki, o, ötən il F-3-də mövsüm ərzində bircə qələbə də qazanmadan çempion olan ilk sürücü kimi tarixə düşmüşdü.

İdman.Biz

