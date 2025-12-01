FIA, Qətər Qran-prisindən sonra təqiblərə görə Kimi Antonelliyə dəstək məktubu dərc edib

Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA), 19 yaşlı “Formula-1” debütantı Andrea Kimi Antonelli (“Mercedes”) məruz qaldığı təqiblərə görə dəstək məktubu dərc edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Anronelli Qətər Qran-prisinin sonunda səhv edərək çempionatın lideri Lando Norrisi (“McLaren”) irəli buraxıb.
“FIA və onun “Kiberzorakılığa Qarşı Birləşin” təşkilatı istənilən formada zorakılığı və zorakılığı pisləyir. İdmanımızda çalışan hər kəsin bunu təhlükəsiz və hörmətli bir mühitdə edə bilməsi vacibdir. Biz Kimi Antonelli ilə həm onlayn, həm də oflayn olaraq bütün ictimaiyyəti sürücülərə, komandalara, rəsmilərə və bütün idman ekosisteminə layiq olduqları hörmət və şəfqətlə yanaşmağa çağırırıq”, - FIA-nın açıqlamasında deyilir.