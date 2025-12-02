“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turu çərçivəsində 10 dekabr tarixində Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” - “Ayaks” qarşılaşması üçün biletlərin satışı yaxın günlərdə başlayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, biletlər yalnız klub tərəfindən təsdiqlənmiş rəsmi satış kanalları vasitəsilə təqdim olunacaq. Azarkeşlərdən xahiş olunur ki, biletləri yalnız rəsmi platformalardan əldə etsinlər.
Qeyd edilib ki, biletlərin yüksək tələbat səbəbilə qısa müddətdə tükənməsi mümkündür. Ən son məlumatları və satış vaxtını klubun rəsmi kanallarından izləmək tövsiyə olunur.
Komandamızı UEFA Çempionlar Liqasındakı bu həlledici qarşılaşmada canlı dəstəkləmək üçün stadionda bir araya gələk və “Qarabağ”a layiq atmosfer yaradaq.
Yusif Sadıqlı