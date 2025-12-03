“Formula-1” üzrə bütün komandaların növbəti mövsüm üçün heyətləri açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yeni ildə 11 komanda mübarizə aparacaq.
Siyahını təqdim edirik:
“McLaren”: Oskar Piastri, Lando Norris
“Mercedes”: Corc Rassell, Andrea Kimi Antonelli
“Red Bull”: Maks Ferstappen, İsak Hacar
“Ferrari”: Şarl Lekler, Luis Hemilton
“Uilliams”: Aleks Albon, Karlos Sayns
“Reysinq Bullz”: Liam Louson, Arvid Lindblad
“Aston Martin”: Fernando Alonso, Lens Stroll
“Audi”: Niko Hülkenberq, Qabriel Bortoleto
“Haas”: Esteban Okon, Oliver Berman
“Alpine”: Pyer Qasli, Franko Kolapinto
“Cadillac”: Serxio Peres,Valtteri Bottas