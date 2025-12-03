3 Dekabr 2025
Formula 1
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 15:24
30
“Formula-1” üzrə bütün komandaların növbəti mövsüm üçün heyətləri açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeni ildə 11 komanda mübarizə aparacaq.

Siyahını təqdim edirik:

“McLaren”: Oskar Piastri, Lando Norris

“Mercedes”: Corc Rassell, Andrea Kimi Antonelli

“Red Bull”: Maks Ferstappen, İsak Hacar

“Ferrari”: Şarl Lekler, Luis Hemilton

“Uilliams”: Aleks Albon, Karlos Sayns

“Reysinq Bullz”: Liam Louson, Arvid Lindblad

“Aston Martin”: Fernando Alonso, Lens Stroll

“Audi”: Niko Hülkenberq, Qabriel Bortoleto

“Haas”: Esteban Okon, Oliver Berman

“Alpine”: Pyer Qasli, Franko Kolapinto

“Cadillac”: Serxio Peres,Valtteri Bottas

İdman.Biz

