“Red Bull” və “Racing Bulls” 2026-cı il mövsümü üçün pilot heyətini açıqlayıblar

Avstriyanın “Formula-1” komandası “Red Bull” növbəti mövsüm üçün pilot heyətini müəyyən edib.
İdman.Biz “Red Bull”un mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, komandanı 2026-cı ildə niderlandlı Maks Ferstappen və fransız İsak Hacar təmsil edəcək.
“Red Bull”un ikinci komandasının heyəti də açıqlanıb. Yeni Zelandiyalı Liam Louson və hazırda Formula 2-də yarışan britaniyalı sürücü Arvid Lindblad 2026-cı il mövsümündə İtaliyanın “Racing Bulls” komandasında yarışacaqlar.
Bu, mövsümə “Racing Bulls”la başlayan, hazırda “Red Bull”un pilotu olan yapon Yuki Tsunoda “Formula-1”in sürücü oturacağından kənarda qalacaq.