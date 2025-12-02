2 Dekabr 2025
AZ

“Red Bull” və “Racing Bulls” 2026-cı il mövsümü üçün pilot heyətini açıqlayıblar

Formula 1
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 20:38
29
“Red Bull” və “Racing Bulls” 2026-cı il mövsümü üçün pilot heyətini açıqlayıblar

Avstriyanın “Formula-1” komandası “Red Bull” növbəti mövsüm üçün pilot heyətini müəyyən edib.

İdman.Biz “Red Bull”un mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, komandanı 2026-cı ildə niderlandlı Maks Ferstappen və fransız İsak Hacar təmsil edəcək.

“Red Bull”un ikinci komandasının heyəti də açıqlanıb. Yeni Zelandiyalı Liam Louson və hazırda Formula 2-də yarışan britaniyalı sürücü Arvid Lindblad 2026-cı il mövsümündə İtaliyanın “Racing Bulls” komandasında yarışacaqlar.

Bu, mövsümə “Racing Bulls”la başlayan, hazırda “Red Bull”un pilotu olan yapon Yuki Tsunoda “Formula-1”in sürücü oturacağından kənarda qalacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FIA, Qətər Qran-prisindən sonra təqiblərə görə Kimi Antonelliyə dəstək məktubu dərc edib
1 Dekabr 22:15
Formula 1

FIA, Qətər Qran-prisindən sonra təqiblərə görə Kimi Antonelliyə dəstək məktubu dərc edib

Anronelli Qətər Qran-prisinin sonunda səhv edərək Lando Norrisi irəli buraxıb
Ralf Şumaxer “Mclaren”i Qətər Qran-prisində qələbəni əldən verdiyinə görə tənqid edib
1 Dekabr 19:01
Formula 1

Ralf Şumaxer “Mclaren”i Qətər Qran-prisində qələbəni əldən verdiyinə görə tənqid edib

Qətər Qran-prisində “Red Bull” pilotu Maks Ferstappen birinci olub
Portuqaliyalı model çətin günlərini keçirən Lando Norrisi tək qoymur - FOTO
1 Dekabr 13:40
Formula 1

Portuqaliyalı model çətin günlərini keçirən Lando Norrisi tək qoymur - FOTO

Bir neçə gün əvvəl Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası britaniyalı pilotu böyük məbləğdə cərimə etmişdi
“Maklaren” komandasından səhv qərara izah
1 Dekabr 08:15
Formula 1

“Maklaren” komandasından səhv qərara izah

Piastrinin Qətərdə qələbəsini əlindən alan taktika belə yaranıb
“Formula-2”nin 2025-ci il çempionu bəlli oldu
1 Dekabr 01:42
Formula 1

“Formula-2”nin 2025-ci il çempionu bəlli oldu

20 yaşlı Leonardo Fornaroli Qətərdə titulunu vaxtından əvvəl rəsmiləşdirdi
Maks Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi oldu
30 Noyabr 21:53
Formula 1

Maks Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi oldu

Niderlandlı pilot mövsümün sonuna bir mərhələ qalmış dominant qələbə qazandı

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb