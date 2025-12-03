“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Dekabrın 5-də start götürəcək Azərbaycan çempionatı cüdo həvəskarlarına gərgin qarşılaşmalar vəd edir. Yarışda birinci nömrələr və milli komandanın əsas heyəti iştirak etməyəcək, lakin bu, turnirin maraqlılığını azaltmır. Çünki ölkənin aparıcı klublarının gənc cüdoçuları özlərini göstərmək üçün şans qazanacaqlar.
Ölkənin ən güclü klublarından biri olan “Judo Club 2012”də vəziyyət necədir və klubun cüdoçularının çempionluq şansları nə dərəcədədir?
Bu sualla İdman.Biz komandanın baş məşqçisi İmran İmanova müraciət edib.
“Bildiyiniz kimi, bu çempionatda liderlər, o cümlədən klubumuzun əsas idmançıları iştirak etməyəcək. Məsələn, komanda yarışlarında bizə kömək etməli olan Murad Fətiyev zədələnib və uzun müddət sıradan çıxıb. Həmçinin öz çəki dərəcəsində qızıl medala başlıca namizədi olan Fidan Əlizadə (57 kq) də iştirak etməyəcək.
Bununla belə, biz cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik. Hüseyn Allahyarovdan (60 kq), Nazir Talıbovdan (66 kq) və Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə”dəki uğursuzluqdan sonra reabilitasiya olunmaq istəyən Aslan Kotsoyevdən (90 kq) medallar gözləyirik. Komanda yarışlarına gəlincə, bizim əsas rəqiblərimiz, şübhəsiz, iki klubdur - “Neftçi” və “Atilla”. Ümid edirəm ki, ən azı finala yüksələcəyik”, - deyə İmran İmanov qeyd edib.
Vüqar Vüqarlı