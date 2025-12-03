3 Dekabr 2025
AZ

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Cüdo
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 11:39
120
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Dekabrın 5-də start götürəcək Azərbaycan çempionatı cüdo həvəskarlarına gərgin qarşılaşmalar vəd edir. Yarışda birinci nömrələr və milli komandanın əsas heyəti iştirak etməyəcək, lakin bu, turnirin maraqlılığını azaltmır. Çünki ölkənin aparıcı klublarının gənc cüdoçuları özlərini göstərmək üçün şans qazanacaqlar.

Ölkənin ən güclü klublarından biri olan “Judo Club 2012”də vəziyyət necədir və klubun cüdoçularının çempionluq şansları nə dərəcədədir?

Bu sualla İdman.Biz komandanın baş məşqçisi İmran İmanova müraciət edib.

“Bildiyiniz kimi, bu çempionatda liderlər, o cümlədən klubumuzun əsas idmançıları iştirak etməyəcək. Məsələn, komanda yarışlarında bizə kömək etməli olan Murad Fətiyev zədələnib və uzun müddət sıradan çıxıb. Həmçinin öz çəki dərəcəsində qızıl medala başlıca namizədi olan Fidan Əlizadə (57 kq) də iştirak etməyəcək.

Bununla belə, biz cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik. Hüseyn Allahyarovdan (60 kq), Nazir Talıbovdan (66 kq) və Əbu-Dabidə keçirilən “Böyük Dəbilqə”dəki uğursuzluqdan sonra reabilitasiya olunmaq istəyən Aslan Kotsoyevdən (90 kq) medallar gözləyirik. Komanda yarışlarına gəlincə, bizim əsas rəqiblərimiz, şübhəsiz, iki klubdur - “Neftçi” və “Atilla”. Ümid edirəm ki, ən azı finala yüksələcəyik”, - deyə İmran İmanov qeyd edib.

Vüqar Vüqarlı

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hidayət Heydərovla Zelim Kotsoyev Azərbaycan çempionatında iştirak etməyəcəklər
2 Dekabr 13:21
Cüdo

Hidayət Heydərovla Zelim Kotsoyev Azərbaycan çempionatında iştirak etməyəcəklər

Fərdi mübarizələr 5–6 dekabrda, saat 09:00-da start götürəcək
Hidayət Heydərov dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib - VİDEO
2 Dekabr 11:08
Cüdo

Hidayət Heydərov dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib - VİDEO

Əbu-Dabidə keçirilən son “Böyük Dəbilqə” turnirində uğursuz çıxışa baxmayaraq, Azərbaycan cüdoçuları hələ də ən yaxşılar sırasında yer alır
Uşanqi Kokauri: “Zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim”
1 Dekabr 20:45
Cüdo

Uşanqi Kokauri: “Zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim”

Kokauri “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazanıb
Bakıda regionlardan olan yeniyetmə cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO
1 Dekabr 20:30
Cüdo

Bakıda regionlardan olan yeniyetmə cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

Toplanış 14 dekabr tarixinədək davam edəcək
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Antiterror şəhidlərinin xatirəsinə həsr olununan DİN-in cüdo üzrə açıq çempionatı keçirilib - FOTO/VIDEO
30 Noyabr 11:40
Cüdo

Antiterror şəhidlərinin xatirəsinə həsr olununan DİN-in cüdo üzrə açıq çempionatı keçirilib - FOTO/VIDEO

Qalib idmançılar medal, fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif ediliblər

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb