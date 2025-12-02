2 Dekabr 2025
AZ

Hidayət Heydərov dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib

Cüdo
Təhlil
2 Dekabr 2025 11:08
36
Hidayət Heydərov dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib

Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov (73 kq) dünya reytinqində mövqeyini pisləşdirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (IJF) BƏƏ-nin Əbu-Dabi şəhərində keçirilən və Azərbaycan idmançılarının bir bürünc medal qazandığı son “Böyük Dəbilqə” turnirinin nəticələrinə əsasən yenilənmiş reytinq cədvəlini açıqlayıb. Bu turnirdə fərqlənən idmançı +100 kq çəkidə yarışan Uşanqi Kokauri olub.

Yeni məlumatlara görə, Əbu-Dabidə uğursuz çıxış edən Hidayət Heydərov iki pillə geriləyib və hazırda 3836 xalla dördüncü yerdədir. Eyni çəki dərəcəsində çıxış edən digər Azərbaycan cüdoçusu Rəşid Məmmədəliyev isə 3723 xalla üç pillə enib və səkkizinci pilləyə geriləyib. Bu kateqoriyada liderlik yaponiyalı Tatsuqi İşiharaya məxsusdur (4500 xal).

Bu arada turnirdə qazandığı bürünc medal Uşangi Kokauriyə bir pillə irəliləmə imkanı verib və o, 3801 xalla altıncı sırada qərarlaşıb.

Bundan əlavə, Balabəy Ağayev (60 kq, 9-cu yer, 3191 xal) iki pillə geriləyib, Əhməd Yusifov (60 kq, 11-ci yer, 2630 xal) üç pillə irəliləyib, Ruslan Paşayev (66 kq, 6-cı yer, 3151 xal) bir pillə enib, Zelim Kotsoyev (81 kq, 5-ci yer, 4015 xal) iki pillə geriləyib, Elcan Hacıyev (90 kq, 2-ci yer, 3651 xal) mövqeyini qoruyub, Murad Fətiyev (90 kq, 10-cu yer, 2476 xal) dörd pillə irəliləyib, Zelim Kotsoyev isə (100 kq, 2-ci yer, 4868 xal) əvvəlki mövqeyində qalıb.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Uşanqi Kokauri: “Zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim”
1 Dekabr 20:45
Cüdo

Uşanqi Kokauri: “Zədə səbəbindən tam gücümlə çıxış edə bilmədim”

Kokauri “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazanıb
Bakıda regionlardan olan yeniyetmə cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO
1 Dekabr 20:30
Cüdo

Bakıda regionlardan olan yeniyetmə cüdoçuların təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

Toplanış 14 dekabr tarixinədək davam edəcək
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Antiterror şəhidlərinin xatirəsinə həsr olununan DİN-in cüdo üzrə açıq çempionatı keçirilib - FOTO/VIDEO
30 Noyabr 11:40
Cüdo

Antiterror şəhidlərinin xatirəsinə həsr olununan DİN-in cüdo üzrə açıq çempionatı keçirilib - FOTO/VIDEO

Qalib idmançılar medal, fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif ediliblər
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
“Böyük Dəbilqə” turniri: Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB
28 Noyabr 17:58
Cüdo

“Böyük Dəbilqə” turniri: Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB

İlk yarış günündə iki çəki dərəcəsində dörd cüdoçumuz tatamiyə çıxacaq

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq