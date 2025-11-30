“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turunda keçirilən “Şamaxı” - “Sumqayıt” matçının sonlarında ara qarışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqların hesabı bərabərləşdirməsindən sonra baş məşqçi Saşa İliç meydan sahiblərinin məşqçilər korpusuna tərəf qaçaraq qeyri-etik hərəktlər edib.
“Şamaxı”nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov isə onun bu hərəkətinə qarşı öz reksiyasını göstərib və nəticədə hər iki baş məşqçiyə oyunun baş hakimi Tural Qurbanov qırımızı vərəqə göstərərək meydandan qovub.
Qeyd edək ki, matçın 23-cü dəqiqəsində Saşa İliç oyunun hakiminə sərt şəkildə etiraz edib və ağız hərəkətindən nə dediyi aydın görünür.