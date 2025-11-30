30 Noyabr 2025
AZ

Amorim Patrik Dorqunu tənqid etdi

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 15:45
24
Amorim Patrik Dorqunu tənqid etdi

İngiltrənin Premyer Liqa təmsilçisi “Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim 21 yaşlı müdafiəçi Patrik Dorqunun durumuna dair sərt açıqlama verib. Komanda “Kristal Pelas”la qarşılaşma ərəfəsindədir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Amorim futbolçunun klubdakı çıxışı ilə Danimarka millisindəki performansı arasında böyük fərq gördüyünü deyib.

“Patrik hər dəfə topa toxunanda onun narahatlığını hiss edirəm. Milli komandada qərarları daha inamla verir. Şotlandiyaya qarşı əla qol vurdu, amma burada seçimləri tamamilə fərqlidir. Daha çox sakitliyə ehtiyacı var”, - deyə baş məşqçi bildirib.

Mütəxəssis Dorqunun Premyer Liqa matçlarında - xüsusilə “Everton” qarşılaşmasında - etdiyi səhvləri də xatırladıb. Buna baxmayaraq, Amorim müdafiəçinin hələ gənc olduğunu və inkişaf üçün zamanının çox olduğunu vurğulayıb.

Baş məşqçi həmçinin komandanın ümumi vəziyyətinə toxunub:
“Ümumilikdə optimal formadan uzağıq, xüsusilə səfər matçlarında. Həll edilməli çox problem var. Oyunların sonunu daha yaxşı gətirməli və intensivliyi artırmalıyıq”.

“Mançester Yunayted” Premyer Liqada son üç oyunda qalib gələ bilməyib və komanda hazırda Benyamin Seşko, Mateus Kunha və Harri Maquayrın zədələri səbəbilə ciddi kadr çatışmazlığı yaşayır.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

De Yonq məşqlərə qayıdıb
17:20
Futbol

De Yonq məşqlərə qayıdıb

Texniki heyət Arauxonu psixoloji olaraq qoruyur

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” hesabı bərabərləşdirir - 1:1 - CANLI
17:05
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” hesabı bərabərləşdirir - 1:1 - CANLI

Ev sahibinin hazırda 5 xalı var və turnir cədvəlində 11-ci sıradadır
Qvardiola Fil Fodeni təriflədi
17:00
Futbol

Qvardiola Fil Fodeni təriflədi

Baş məşqçi yarımmüdafiəçinin bu mövsüm yenidən ən yaxşı oyununu göstərdiyini deyib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb
Misli Premyer Liqası: “Sumqayıt” son dəqiqələrdə vurduğu iki qolla “Şamaxı”ya qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
15:57
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sumqayıt” son dəqiqələrdə vurduğu iki qolla “Şamaxı”ya qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki komandanın baş məşqçisi oyundan qovuldu
“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi
15:20
Futbol

“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi

“Sarı-lacivərtlilər” qələbə halında həftəni zirvədə tamamlayacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub