Amorim Patrik Dorqunu tənqid etdi

İngiltrənin Premyer Liqa təmsilçisi “Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Ruben Amorim 21 yaşlı müdafiəçi Patrik Dorqunun durumuna dair sərt açıqlama verib. Komanda “Kristal Pelas”la qarşılaşma ərəfəsindədir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Amorim futbolçunun klubdakı çıxışı ilə Danimarka millisindəki performansı arasında böyük fərq gördüyünü deyib.
“Patrik hər dəfə topa toxunanda onun narahatlığını hiss edirəm. Milli komandada qərarları daha inamla verir. Şotlandiyaya qarşı əla qol vurdu, amma burada seçimləri tamamilə fərqlidir. Daha çox sakitliyə ehtiyacı var”, - deyə baş məşqçi bildirib.
Mütəxəssis Dorqunun Premyer Liqa matçlarında - xüsusilə “Everton” qarşılaşmasında - etdiyi səhvləri də xatırladıb. Buna baxmayaraq, Amorim müdafiəçinin hələ gənc olduğunu və inkişaf üçün zamanının çox olduğunu vurğulayıb.
Baş məşqçi həmçinin komandanın ümumi vəziyyətinə toxunub:
“Ümumilikdə optimal formadan uzağıq, xüsusilə səfər matçlarında. Həll edilməli çox problem var. Oyunların sonunu daha yaxşı gətirməli və intensivliyi artırmalıyıq”.
“Mançester Yunayted” Premyer Liqada son üç oyunda qalib gələ bilməyib və komanda hazırda Benyamin Seşko, Mateus Kunha və Harri Maquayrın zədələri səbəbilə ciddi kadr çatışmazlığı yaşayır.