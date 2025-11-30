30 Noyabr 2025
Raul Asensio virusa yoluxub

30 Noyabr 2025 14:20
Raul Asensio virusa yoluxub

La Liqa təmsilçisi “Real Madrid”in müdafiəçisi Raul Asensio bu gün “Jirona” ilə keçiriləcək matçda iştirak etməyəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Marca”nın məlumatına görə, futbolçu virus infeksiyası səbəbindən qarşılaşmanı buraxacaq.

Məşqin son sessiyasını həmçinin David Alaba, Dani Karvahal və Din Heysen də buraxıblar və onların yaxın oyunlarda iştirakı sual altındadır.

Komanda buna baxmayaraq sevindirici xəbərlə də üzləşib. Xabi Alonsonun kollektivinin əsas qapıçısı Tibo Kurtua zədə siyahısından qayıdır. O, Çempionlar Liqasında “Olimpiakos”la matçı (4:3) qastroenterit səbəbindən buraxmışdı, lakin indi yenidən “Real Madrid”in qapısını qorumağa hazırdır.

Mənbə bildirir ki, “Jirona” ilə oyunun iştirak ərizəsinə Antonio Rüdiger və Franko Mastantuono da daxil edilə bilər. Hər iki futbolçu zədələrdən sağalıb, lakin onların oynayıb-oynamayacağı matçdan əvvəl fiziki durumlarının yekun qiymətləndirilməsindən sonra müəyyənləşəcək

