30 Noyabr 2025
Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında derbi var

30 Noyabr 2025 13:52
45
Bu gün dünyanın idman arenalarında bir sıra maraqlı oyunlar var.

İdman.Biz xəbər verir ki, əsas diqqət London derbisinə yönəlib.

“Arsenal” - “Çelsi” qarşılaşması həm də birincilik üçün önəmli matç hesab olunur. Belə ki, “Çelsi” qələbə qazanarsa 13 turdan sonra xallarını 26-ya çatdıraraq “Mançester Siti”ni bir xal qabaqlayacaq və ikinci pilləyə yüksələcək. O cümlədən “Arsenal”la arasındakı xalq fərqini üçə endirəcək.

“Liverpul” isə “Vest Hem Yunayted”in qonağı olacaq. Bu qarşılaşma Arne Slotun komandada son oyunu ola bilər. Belə ki, “Liverpul” rəhbərliyi baş məşqçiyə ardıcıl iki qələbə şərti qoyub və qarşılaşma onlardan birincisidir. Məğlubiyyət Slotun “Liverpul”la müqaviləsinə xitam verəcək.

Gecənin əsas oyunlarından biri isə İspaniya La Liqasında keçirilcək “Jirona” - “Real Madrid” qarşılaşması olacaq. Belə ki, ev sahibləri qələbə qazanaraq aşağı liqaya düşmə zonasından bir pillə uzaqlaşacaqlar. Madrid təmsilçisi də qələbəyə çalışacaq. Hazırda 14 turdan sonra “Barselona” 34 xalla turnir cədvəlində birinci sıradadır. “Real” liderdən 2 xal geri qalır.

Türkiyə Superliqası
18:00. “Antalyaspor” – “Gözettepe”.
21:00. “Karagümrük” – “Beşiktaş”.

İngiltərə Premyer Liqası
16:00. “Kristal Pelas” – “Mançester Yunayted”.
18:05. “Vest Hem Yunayted” - “Liverpul”.
18:05. “Aston Villa” – “Vulverhempton”.
18:05. “Nottinqem Forest” – “Brayton”
20:30. “Çelsi” – “Arsenal”.

İspaniya La Liqası
17:00. “Real Sosyedad” – “Villarreal”.
19:15. “Sevilya” – “Real Betis”.
21:30. “Selta” – “Espanyol”.
23:59. “Jirona” – “Real Madrid”.
23:59. “Rayo Vallekano” – “Valensiya”

