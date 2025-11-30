30 Noyabr 2025
“Totenhem” baş məşqçisi azarkeşləri tənqid etdi

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 14:30
20
Premyer Liqa təmsilçisi “Totenhem”in baş məşqçisi Tomas Frank komandanın bəzi azarkeşlərini tənqid edib. Buna XIII turda “Fulhem”ə 1:2 hesabı ilə uduzulan matçda qapıçı Qulielmo Vikarionun fitə basılması səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, epizod zamanı Vikario çıxışda səhv edərək topu rəqibin ayağına atıb və qolun başlanğıcına səbəb olub. Lakin Frank azarkeş reaksiyasının doğru olmadığını deyib.

“Sky Sports”a danışan mütəxəssis fikirlərini belə ifadə edib:

“Vikario bir neçə dəfə topa toxunanda azarkeşlərin onu fitə basması xoşuma gəlmədi. Onlar “Totenhem”in əsl azarkeşi ola bilməzlər, çünki meydanda hamı bir-birini dəstəkləməlidir. Biz yaxşı çıxış etmək üçün hər şeyimizi ortaya qoyuruq. Matçdan sonra edin, amma oyun zamanı yox. Məncə, bu, qəbulolunmazdır”.

“Totenhem” matçda fərqi Mohammed Kudusun qolu ilə azaltsa da, nəticəni dəyişə bilməyib və görüş 1:2 hesabı ilə “Fulhem”in xeyrinə başa çatıb

Misli Premyer Liqası: “Şamaxı” hesabda önə keçir - CANLI
15:28
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Şamaxı” hesabda önə keçir - CANLI

“Şamaxı” hazırda turnir cədvəlində 14 xalla 9-cu, qonaqlar isə 20 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb
“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi
15:20
Futbol

“Fənərbağça” və “Qalatasaray” arasında liderliyi müəyyən edəcək derbi

“Sarı-lacivərtlilər” qələbə halında həftəni zirvədə tamamlayacaq
Raul Asensio virusa yoluxub
14:20
Futbol

Raul Asensio virusa yoluxub

“Real Madrid” Virus səbəbindən itki verir, Kurtua isə geri dönür
Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında derbi var
13:52
Futbol

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında derbi var

“Real Madrid” isə səfərdə birinci yer uğrunda mübarizə aparacaq
Tennis dünyasının ulduzu Karlos Alkaras Messini qucaqlayıb - FOTO/VİDEO
13:02
Futbol

Tennis dünyasının ulduzu Karlos Alkaras Messini qucaqlayıb - FOTO/VİDEO

Dünya birincisi “İnter Mayami”nin mükafatlandırılma mərasiminin baş qonağı olub
“Bavariya” rekordu təkrarladı
12:30
Futbol

“Bavariya” rekordu təkrarladı

Münhen klubu Bundesliqada ardıcıl məhsuldarlıq göstəricisi ilə tarixə qayıtdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub