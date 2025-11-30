“Totenhem” baş məşqçisi azarkeşləri tənqid etdi

Premyer Liqa təmsilçisi “Totenhem”in baş məşqçisi Tomas Frank komandanın bəzi azarkeşlərini tənqid edib. Buna XIII turda “Fulhem”ə 1:2 hesabı ilə uduzulan matçda qapıçı Qulielmo Vikarionun fitə basılması səbəb olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, epizod zamanı Vikario çıxışda səhv edərək topu rəqibin ayağına atıb və qolun başlanğıcına səbəb olub. Lakin Frank azarkeş reaksiyasının doğru olmadığını deyib.
“Sky Sports”a danışan mütəxəssis fikirlərini belə ifadə edib:
“Vikario bir neçə dəfə topa toxunanda azarkeşlərin onu fitə basması xoşuma gəlmədi. Onlar “Totenhem”in əsl azarkeşi ola bilməzlər, çünki meydanda hamı bir-birini dəstəkləməlidir. Biz yaxşı çıxış etmək üçün hər şeyimizi ortaya qoyuruq. Matçdan sonra edin, amma oyun zamanı yox. Məncə, bu, qəbulolunmazdır”.
“Totenhem” matçda fərqi Mohammed Kudusun qolu ilə azaltsa da, nəticəni dəyişə bilməyib və görüş 1:2 hesabı ilə “Fulhem”in xeyrinə başa çatıb