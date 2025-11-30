Siyasət Əsgərov: “Baxımlı qollar vurduq” - VİDEO

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əsgərov “FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025” turnirində Malayziya yığmasına qarşı qazanılan 2:0 hesablı qələbədən sonra fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Əsgərov rəqibin qarşılaşmaya yüksək motivasiya ilə hazırlaşdığını vurğulayıb.
“Malayziya millisi Banqladeş yığması üzərində qələbə qazanmışdı. Bizi də məğlub etsəydilər, turnirin qalibi olacaqdılar. Bu səbəbdən matça yüksək motivasiyada hazırlaşmışdılar. Rəqibin əvvəlki bir neçə görüşünü də təhlil etmişdik. Onların müsbət və mənfi cəhətlərini bilirdik, oyun planları da eyni idi”, - baş məşqçi bildirib.
Baş məşqçi qarşılaşmanın iki fərqli hissə şəklində keçdiyini söyləyib:
“İlk yarıda baxımlı qollar vurduq. Hər iki qolun üzərində məşqlər zamanı işləmişik. Fasiləyə qədər daha bir dəfə fərqlənə bilərdik. İkinci hissədə də yüz faizlik qol imkanlarımız oldu. Gənc futbolçulara özlərini göstərmək şansı yaratdıq”.
Əsgərov komandanın üzərində işləməli olduğu əsas çatışmazlığı da qeyd edib:
“Düşünürəm ki, əsas çatışmazlığımız qol epizodlarından yararlana bilməməyimiz idi. Bu məqam seçmə mərhələ oyunlarında bizə çətinlik yarada bilər. Banqladeş yığması ilə qarşılaşmaya daha yaxşı hazırlaşmağa çalışacağıq”.
Qeyd edək ki, millimiz turnirdə son oyununu dekabrın 2-də Banqladeş yığmasına qarşı keçirəcək.