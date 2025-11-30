Tovuz şəhər stadionunda ot örtüyünün sıradan çıxmasının səbəbi məlum oldu - FOTO

30 Noyabr 2025
Tovuz şəhər stadionunun ot örtüyünün istənilən səviyyədə olmamasının səbəbi məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə arenanın ot örtüyünə nəzarət edən, ancaq adının açıqlanmasını istəməyən əməkdaş sport24.az-a məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, oyun vaxtı meydançanın bəzi yerlərində ot örtüyünün yerindən qopması otun kökünün incə olmasıdır ki, bunun da səbəbi var:

“Özünüz də görürsünüz ki, istər “Şamaxı”, istərsə də “Neftçi” ilə görüşdə meydançanın daha çox ehtiyat oyunçular skamyasına yaxın olan hissəsində problem yaşanır. Bunun da səbəbi həmin sahəyə günəş şüasının az düşməsidir. Bu da otun kökünün bərkiməsinə təsir edir. Qazonun digər hissələrində isə vəziyyət normal olur. Ancaq bunun qorxusu yoxdur. Vaxt ötdükcə hər şey qaydasına düşəcək”.

Qeyd edək ki, Tovuz şəhər stadionunun süni örtüyü bu yay dəyişdirilərək təbii ot salınıb. "Turan Tovuz" - "Neftçi" qarşılaşması zamanı ot örtüyünün sıradan çıxması görünürdü.

İdman.Biz

