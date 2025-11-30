Federiko Valverde komandadan gedə bilər

La Liqa təmsilçisi “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde komandadan ayrılmağa yaxın olan futbolçular arasında göstərilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, uruqvaylı oyunçu baş məşqçi Xabi Alonsonun idarəçilik tərzindən narazı olan bir neçə futbolçu arasında yer alır. Klub daxilindəki vəziyyət Valverdenin gələcəyi ilə bağlı suallar yaradıb.
Məlumata görə, Premyer Liqa təmsilçisi “Mançester Yunayted” Valverdeni “Old Trafford”a gətirməkdə maraqlıdır. Lakin Madrid klubunun rəhbərliyi futbolçunu 114 milyon avrodan (təxminən 210 milyon AZN) aşağı məbləğə satmaq fikrində deyil.
Uruqvaylı yarımmüdafiəçi “Real Madrid”in əsas oyunçularından biri kimi tanınır və onun mümkün transferi Avropa futbol bazarında ciddi rezonans doğura bilər.