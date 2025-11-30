30 Noyabr 2025
AZ

Federiko Valverde komandadan gedə bilər

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 11:15
11
Federiko Valverde komandadan gedə bilər

La Liqa təmsilçisi “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde komandadan ayrılmağa yaxın olan futbolçular arasında göstərilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, uruqvaylı oyunçu baş məşqçi Xabi Alonsonun idarəçilik tərzindən narazı olan bir neçə futbolçu arasında yer alır. Klub daxilindəki vəziyyət Valverdenin gələcəyi ilə bağlı suallar yaradıb.

Məlumata görə, Premyer Liqa təmsilçisi “Mançester Yunayted” Valverdeni “Old Trafford”a gətirməkdə maraqlıdır. Lakin Madrid klubunun rəhbərliyi futbolçunu 114 milyon avrodan (təxminən 210 milyon AZN) aşağı məbləğə satmaq fikrində deyil.

Uruqvaylı yarımmüdafiəçi “Real Madrid”in əsas oyunçularından biri kimi tanınır və onun mümkün transferi Avropa futbol bazarında ciddi rezonans doğura bilər.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”
10:45
Futbol

Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”

Katalon klubunda imzalanmasının necə baş verdiyini danışıb
“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO
10:35
Futbol

“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO

Biletsiz qalan fanatlar matça dağın zirvəsindən baxdılar
“Biz daha yaxşı olacağıq” - VİDEO
10:20
Futbol

“Biz daha yaxşı olacağıq” - VİDEO

Flik Rafinyanın matçdan sonrakı sözlərini açıqladı
“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO
10:00
Futbol

“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO

Braziliya nəhəngi finalda “Palmeyras”ı məğlub etdi
Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq
09:50
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq

Ev sahibinin hazırda 5 xalı var və turnir cədvəlində 11-ci sıradadır
Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO
09:40
Futbol

Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO

Argentinalı ulduz Ferens Puşkaşı geridə qoydu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır