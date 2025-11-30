“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO

30 Noyabr 2025
Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 10:00
Cənubi Amerikanın ən nüfuzlu klub turniri olan Libertadores Kubokunun finalı ötən gecə keçirilib. Həlledici qarşılaşmada Braziliyanın iki nəhəngi - “Palmeyras” və “Flamenqo” qarşılaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Lima şəhərindəki “Estadio Monumental” arenasında baş tutan final matçı “Flamenqo”nun 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Görüşdə 67-c dəqiqədə vurulan yeganə qolun müəllifi müdafiəçi Danilo olub.

Qeyd edək ki, “Flamenqo” bu qələbə ilə tarixində dördüncü dəfə Libertadores Kubokunu qazanıb. Braziliya təmsilçisi daha əvvəl 1981, 2019 və 2022-ci illərdə də turnirin qalibi olub.

