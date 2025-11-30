Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun son qarşılaşması Qəbələ şəhər stadionunda baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq.
Oyun saat 16:30-da baş tutacaq.
Ev sahibinin hazırda 5 xalı var və turnir cədvəlində 11-ci sıradadır. Naxçıvan klubu isə 20 xalla 6-cıdır.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
30 noyabr
16:30. “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Qəbələ şəhər stadionu.