Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”

La Liqa təmsilçisi “Barselona”nın sabiq futbolçusu Kevin-Prins Boatenq klubla müqavilə imzalama prosesində Lionel Messinin təsir gücündən bəhs edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Boatenq o dövrdə bütün rəhbərliyin - idman direktorlarının, klub prezidentinin və baş məşqçinin - onu istədiyini bildirib.
“Katalon klubuna getməmişdən əvvəl hər iki idman direktoru məni istəyirdi, prezident məni istəyirdi, məşqçi də məni istəyirdi. Dedim ki, əladır, sabah imzalayıram. Amma yox, dedilər ki, əvvəlcə Leo Messidən soruşmalıdırlar”, - deyə hücumçu vurğulayıb.
Boatenq həmin an yaşadığı təəccübü belə təsvir edib:
“Mən də, “bu nə deməkdir?”, -deyə sual etdim. Onlar isə dedilər ki, “Messiyə soruşmalıyıq”. Çünki onun belə gücü var idi, komandanın formalaşmasına nəzarət edirdi”.
Sabiq hücumçu imza ərəfəsində böyük gərginlik yaşadığını etiraf edib:
“Mən yatmağa gedirdim və ümid edirdim ki, Leo Messi məni bəyənir, məni komandasında görür. Bilirdim ki, sabah “Barselona” ilə müqavilə imzalaya bilərəm, amma əgər Leo “yox” desəydi, kluba keçməyəcəkdim”.
Boatenqin sözləri Messinin həmin dövrdə “Barselona” daxilində nə qədər böyük nüfuz sahibi olduğunu bir daha göstərir.