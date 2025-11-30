30 Noyabr 2025
AZ

Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 10:45
17
Kevin-Prins Boatenq: “Məni “Barselona”ya qəbul etmək üçün Messidən soruşdular”

La Liqa təmsilçisi “Barselona”nın sabiq futbolçusu Kevin-Prins Boatenq klubla müqavilə imzalama prosesində Lionel Messinin təsir gücündən bəhs edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Boatenq o dövrdə bütün rəhbərliyin - idman direktorlarının, klub prezidentinin və baş məşqçinin - onu istədiyini bildirib.

“Katalon klubuna getməmişdən əvvəl hər iki idman direktoru məni istəyirdi, prezident məni istəyirdi, məşqçi də məni istəyirdi. Dedim ki, əladır, sabah imzalayıram. Amma yox, dedilər ki, əvvəlcə Leo Messidən soruşmalıdırlar”, - deyə hücumçu vurğulayıb.

Boatenq həmin an yaşadığı təəccübü belə təsvir edib:

“Mən də, “bu nə deməkdir?”, -deyə sual etdim. Onlar isə dedilər ki, “Messiyə soruşmalıyıq”. Çünki onun belə gücü var idi, komandanın formalaşmasına nəzarət edirdi”.

Sabiq hücumçu imza ərəfəsində böyük gərginlik yaşadığını etiraf edib:

“Mən yatmağa gedirdim və ümid edirdim ki, Leo Messi məni bəyənir, məni komandasında görür. Bilirdim ki, sabah “Barselona” ilə müqavilə imzalaya bilərəm, amma əgər Leo “yox” desəydi, kluba keçməyəcəkdim”.

Boatenqin sözləri Messinin həmin dövrdə “Barselona” daxilində nə qədər böyük nüfuz sahibi olduğunu bir daha göstərir.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Federiko Valverde komandadan gedə bilər
11:15
Futbol

Federiko Valverde komandadan gedə bilər

Uruqvaylı yarımmüdafiəçi Xabi Alonsonun idarəçiliyindən narazıdır
“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO
10:35
Futbol

“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO

Biletsiz qalan fanatlar matça dağın zirvəsindən baxdılar
“Biz daha yaxşı olacağıq” - VİDEO
10:20
Futbol

“Biz daha yaxşı olacağıq” - VİDEO

Flik Rafinyanın matçdan sonrakı sözlərini açıqladı
“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO
10:00
Futbol

“Flamenqo” Libertadores Kubokunun qalibi oldu - VİDEO

Braziliya nəhəngi finalda “Palmeyras”ı məğlub etdi
Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq
09:50
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşacaq

Ev sahibinin hazırda 5 xalı var və turnir cədvəlində 11-ci sıradadır
Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO
09:40
Futbol

Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO

Argentinalı ulduz Ferens Puşkaşı geridə qoydu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır