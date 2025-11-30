“Flamenqo” azarkeşləri dağı aşaraq finalı izlədilər - VİDEO

Braziliyanın “Flamenqo” klubunun bir qrup azarkeşi Libertadores Kubokunun finalına bilet tapa bilmədiyi üçün oyunu izləmək üçün qeyri-adi yol seçib. Onlar yaxınlıqdakı dağın zirvəsinə qalxaraq matçı oradan seyr ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, təhlükəli yerdə dayanan həmin fanatlar hətta canlı yayımda da görüntülənib.
Sosial şəbəkələrdə şərhlərdə qeyd olunub ki, bu “Flamenqo” azarkeşlərinin komandanı harada olursa-olsun dəstəkləmək əzmini bir daha göstərir.
Klubun fanatları ən çətin şəraitdə belə sevimli komandalarını tək buraxmamaqla məşhurdur.
Qeyd edək ki, dünən keçirilən qarşılaşmada “Flamenqo” “Palmeras” 1:0 məğlub edib və komanda Libertadores Kubokunu qazanıb.