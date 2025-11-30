Leo Messi illərdir əlçatmaz olan dünya rekordunu qırdı - VİDEO

ABŞ-nin “İnter Mayami” klubunda çıxış edən 38 yaşlı Lionel Messinin MLS pley-off yarımfinalındakı göstəricisi futbol tarixinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı hücumçu “Nyu-York Siti” üzərində 5:1 hesablı qələbə ilə başa çatan görüşdə məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb və bununla da karyerasının 405-ci assistini rəsmiləşdirib.
Bu göstərici Messi üçün yeni dünya rekordudur. O, macar və ispan futbolunun əfsanəsi Ferens Puşkaşın (404 assist) uzun illər keçilməz qalan nəticəsini üstələyib.
Messi cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla 40 oyunda 38 qol vurub və 22 məhsuldar ötürmə edib. Onun “İnter Mayami” ilə müqaviləsi 31 dekabr 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub